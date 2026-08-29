Galatasaray annonce l’ouverture de négociations avec Rafael Leão et l’AC Milan

Rafael Leão va quitter l’AC Milan. Il a déjà fait ses adieux hier après le succès 2-0 face à Venise. Le Portugais va faire l’objet d’un transfert estimé à 45 M€, plus 5 M€ de bonus du côté de Galatasaray. Il est même déjà en direction de la Turquie.

La suite après cette publicité

Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/p959JnOB5o — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2026

Son futur club a même communiqué. «Des négociations officielles ont été entamées avec le joueur de football professionnel Rafael Alexandre Da Conceição Leão et le club AC Milan SPA concernant son transfert. Nous l’annonçons respectueusement au public.»