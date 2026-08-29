Galatasaray annonce l’ouverture de négociations avec Rafael Leão et l’AC Milan
Rafael Leão va quitter l’AC Milan. Il a déjà fait ses adieux hier après le succès 2-0 face à Venise. Le Portugais va faire l’objet d’un transfert estimé à 45 M€, plus 5 M€ de bonus du côté de Galatasaray. Il est même déjà en direction de la Turquie.
Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2026
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/p959JnOB5o
Son futur club a même communiqué. «Des négociations officielles ont été entamées avec le joueur de football professionnel Rafael Alexandre Da Conceição Leão et le club AC Milan SPA concernant son transfert. Nous l’annonçons respectueusement au public.»
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