Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Süper Lig

Galatasaray annonce l’ouverture de négociations avec Rafael Leão et l’AC Milan

Par Maxime Barbaud
1 min.
Rafael Leão @Maxppp

Rafael Leão va quitter l’AC Milan. Il a déjà fait ses adieux hier après le succès 2-0 face à Venise. Le Portugais va faire l’objet d’un transfert estimé à 45 M€, plus 5 M€ de bonus du côté de Galatasaray. Il est même déjà en direction de la Turquie.

La suite après cette publicité

Son futur club a même communiqué. «Des négociations officielles ont été entamées avec le joueur de football professionnel Rafael Alexandre Da Conceição Leão et le club AC Milan SPA concernant son transfert. Nous l’annonçons respectueusement au public.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Galatasaray
Milan
Rafael Leão

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Milan Logo AC Milan
Rafael Leão Rafael Leão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier