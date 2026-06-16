CdM 2026, EdF : le but libérateur de Barcola face au Sénégal

Bradley Barcola a offert un véritable soulagement à l’équipe de France en inscrivant le but du break face au Sénégal (2-0) à la 83e minute. Lancé plein axe par Adrien Rabiot, l’attaquant français a pris la défense de vitesse avant de battre Édouard Mendy d’un subtil ballon piqué, mettant les Bleus à l’abri dans cette rencontre de Coupe du Monde 2026.

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Rabiot lance parfaitement Barcola dans l’axe en contre-attaque, et l’attaquant finit avec sang-froid pour faire le break ⚡️⚽️

La France mène 2-0.



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Ce premier but de Barcola dans le tournoi a récompensé son entrée en jeu et permis aux hommes de Didier Deschamps de se rapprocher d’un succès précieux. Face à une sélection sénégalaise accrocheuse, cette réalisation libératrice a dissipé les dernières inquiétudes françaises en fin de match.