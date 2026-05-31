Le PSG s’intéresse au dossier Éli Junior Kroupi !

À seulement 19 ans, Eli Junior Kroupi poursuit son ascension et attire déjà les regards de plusieurs grandes écuries européennes. Son profil polyvalent, sa qualité technique et sa capacité à évoluer à différents postes offensifs correspondent aux critères recherchés par le club parisien dans sa stratégie de recrutement axée sur la jeunesse.

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Dans cette optique, L’Equipe indique, ce dimanche soir, que les Parisiens sont intéressés par l’ancien Lorientais. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le dossier. Plusieurs clubs de premier plan surveillent également l’évolution du joueur, dont la valeur marchande ne cesse d’augmenter au fil de ses performances. Une concurrence qui pourrait d’ailleurs rapidement faire grimper les enchères et compliquer une éventuelle opération.

Kroupi plutôt qu’Alvarez ?

Du côté parisien, l’intérêt s’inscrirait, quoi qu’il en soit, dans une logique déjà observée lors des recrutements récents de jeunes talents français (Doué, Barcola). Le quotidien français rappelle que l’objectif serait d’anticiper l’explosion définitive du joueur afin de l’intégrer au projet sportif avant que son prix ne devienne prohibitif.

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Si le principal concerné ne cache pas son intérêt pour le prochain francilien, le dossier s’annonce malgré tout bouillant puisque l’avant-centre tricolore ne manque pas de courtisans. Un intérêt qui pourrait logiquement faire monter les enchères. Dans le dossier de l’attaquant, L’Equipe précise d’ailleurs que le PSG a largement ralenti les discussions pour Julian Alvarez, pas franchement convaincu par son désir de rejoindre la France.