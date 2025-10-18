OM : Mason Greenwood a remis tout le monde d’accord !

Ce samedi, l’OM avait une grande mission. Auteur d’un début de saison difficile, les Marseillais se sont ressaisis et ont enchaîné quatre succès, dont un lors du Classique face au PSG. Un rendement impressionnant qui a forcément permis à Marseille de croire en de plus grandes ambitions cette saison. Ce samedi, l’OM avait l’occasion de profiter des faux pas de Paris, Lyon et Strasbourg pour s’emparer seul de la première place en cas de succès à domicile face au Havre. Et après une rencontre qu’ils ont finalement surplombée, les Marseillais ont réussi à l’emporter facilement grâce notamment à l’expulsion de Gautier Lloris à la demi-heure de jeu.

La suite après cette publicité

L’un des grands acteurs de cette rencontre a été Mason Greenwood. Co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant de 24 ans a parfois semblé en difficulté en ce début de saison. Parfois moins inspiré que lors de sa première cuvée sur la Canebière, l’ancien de Manchester United a soufflé le chaud et le froid. D’un point de vue statistique, Greenwood a continué de performer avec trois buts et quatre passes décisives en neuf matches. Pourtant, l’Anglais attendait encore ce match référence cette année pour enfin lancer son édition 2025-2026 et montrer qu’il était encore le patron de l’attaque marseillaise. Cette rencontre a eu lieu ce samedi soir face au Havre.

La suite après cette publicité

Greenwood est aux anges après sa prestation XXL

Ronronnant en début de rencontre comme son équipe, l’ambidextre s’est mis en route brutalement et a réalisé l’un des meilleurs matches de sa carrière. Dans tous les bons coups offensifs de son escouade au retour des vestiaires, le numéro 10 phocéen a fait vivre un calvaire à ses adversaires. Egalisant sur penalty lors du premier acte, Greenwood a fait parler son sang-froid au retour des vestiaires en inscrivant trois buts à l’issue de belles actions collectives. Aux anges, l’attaquant marseillais a fait part de sa joie après la rencontre au micro de Ligue 1+.

«Je suis sur la Lune. Je n’avais jamais mis de triplé ou de quadruplé avant ce soir, c’est juste incroyable. Merci à tout le monde, les partenaires, le public, le staff…Ca ne veut rien dire, on reste focus et on prend les matches les uns après les autres. Je vais le faire signer et je vais le conserver.» De son côté, Roberto a tressé des louanges à son joueur phare et a tenu à le pousser à aller encore plus loin dans son développement : «il a un potentiel fuoriclasse et il peut encore faire de grandes choses. Il peut encore faire mieux que ça, je peux le dire aujourd’hui et pour son bien.» Une chose est certaine, Mason Greenwood a sûrement lancé sa saison ce samedi après cette performance XXL, gratifié d’un 9 dans nos notes.