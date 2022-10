Man City : Erling Haaland élogieux envers Mario Balotelli

Dans un entretien accordé à Sky Sports, la star norvégienne Erling Haaland, qui réalise un début de saison complètement dingue avec Manchester City (20 buts en 13 matches toutes compétitions confondues), a évoqué un ancien de la maison, un certain Mario Balotelli, passé entre 2010 et 2013 du côté de l'Etihad et dont beaucoup se souviendront.

« À qui je confierais la rigueur de ma vie ? À moi-même, parce que je crois beaucoup en mes capacités. Sinon, je choisis Mario Balotelli, parce que c’était peut-être le meilleur que j’aie jamais vu. C’était un très bon garçon. Lui ou moi », complimente l'attaquant de 22 ans à propos de Mario Balotelli (32 ans), qui évolue désormais au FC Sion (Suisse).