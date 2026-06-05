Metz officialise l’arrivée de son nouveau coach

Relégué en Ligue 2, le FC Metz a décidé de confier les rênes de son équipe première à Luc Holtz, qui s’est engagé pour deux saisons. Il succède à Benoît Tavenot et aura donc pour objectif de faire remonter les Grenats dans l’élite du football français.

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A noter que l’ex-sélectionneur du Luxembourg (2010-2025), qui vient de se libérer de l’année de contrat qui lui restait au SV Waldhof Mannheim, club allemand de Troisième Division, sera accompagné de son compatriote Mario Mutsch, ancien joueur du FC Metz entre 2009 et 2011.