Chelsea : Mudryk et Boehly ont froissé le vestiaire

Chelsea est en crise depuis plusieurs mois. Mardi, le club anglais a un peu plus sombré après avoir été éliminé de la Ligue des Champions. Depuis, la presse anglaise balance des informations sur la gestion inquiétante des Blues et sur la vie de groupe. Ce jeudi, le Daily Mail dévoile d’ailleurs une petite anecdote.

Ainsi, on apprend que le 15 janvier dernier, Todd Boehly a fait visiter les vestiaires de Stamford Bridge à Mykhailo Mudryk, qui venait de signer, ainsi qu’à ses proches. Le tout alors que les joueurs étaient en train de se préparer avant d’affronter Crystal Palace quelques minutes plus tard. Cela n’a pas du tout été apprécié par le groupe londonien, qui n’a pas aimé non plus que des inconnus (proches de Mudryck) pénètrent dans le vestiaire qui est un lieu sacré. Ambiance.

