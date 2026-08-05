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Amical : Zhegrova donne la victoire à la Juventus contre Chelsea pour le grand retour de Mudryk

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mudryk @Maxppp
Chelsea 0-1 Juventus

Après plus d’un an et demi de suspension, Mykhaïlo Mudryk a enfin rejoué. L’Ukrainien est entré à 10 minutes du terme lors du match amical entre la Juventus et Chelsea, que les Bianconeri ont remporté 1-0 grâce à un but d’Edon Zhegrova (68e).

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Vainqueur de Sydney Wanderers 6-4, puis battu par Tottenham (2-1), Chelsea poursuit sa préparation sous les ordres de Xabi Alonso avec une seconde défaite de suite donc, et affrontera l’AC Milan dans trois jours. La Vieille Dame enchaîne elle avec un 3e succès consécutif après le Standard (1-0) et Nice (2-0). Son prochain rendez-vous aura lieu face à l’Inter samedi prochain.

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