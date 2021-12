JT Foot Mercato : la campagne historique des clubs français en Coupe d'Europe

La suite après cette publicité

La France en mode record

Six, c'est le nombre de clubs français qui participeront aux phases finales des différentes Coupes d'Europe. Et on peut d'ores et déjà le dire, cette campagne européenne est historique pour le football français. Les six clubs engagés restent qualifiés dans une compétition européenne, 100% de réussite après les poules, c'est la meilleure campagne des clubs français depuis 2009-2010. Dans les chiffres, c'est un bilan de 18 victoires au total pour nos clubs français (6 victoires ont été accumulées en Ligue des champions, 8 en Ligue Europa et 3 en Ligue Europa Conférence) avec une moyenne de points record de 10,5. À titre de comparaison, cette moyenne tournait aux alentours de 6 sur les trois dernières campagnes européennes. Des performances qui permettent au football tricolore de booster son indice UEFA. Selon le très fiable Kassiesa.net, la France termine donc l'année 2021 à la 3ème avec 14.083 juste derrière les Pays-Bas (14.200) et l'Angleterre (14.142). Une première dans toute son histoire.

Pogba n'ira jamais en Allemagne

Actuellement blessé, Paul Pogba cherche pour le moment à retrouver les terrains le plus rapidement possible. Mais un autre sujet doit lui trotter dans la tête : son avenir. Difficile de savoir à l'heure actuelle si le champion du monde français prolongera avec les Red Devils ou s'il choisira un nouveau challenge. Son agent Mino Raiola travaille durement sur ce dossier. Si l'italo-néerlandais étudie toutes les possibilités pour son joueur, il a d'ores et déjà fermé la porte à l'Allemagne. «Ce n'est pas possible car la mentalité allemande est différente. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas payer ces salaires élevés. Le seul club allemand qui pouvait le faire est le Bayern Munich. Mais même eux ne peuvent pas toucher le salaire de Paul. Les Allemands sont au bas de la pyramide salariale internationale». Au moins, le message est clair.

Ikoné vers la Fio

On vous l'annonçait il y a plusieurs jours, Jonathan Ikoné est dans le viseur de la Fiorentina. Ces derniers jours, les différentes parties seraient même fortement rapprochées et un accord serait proche d'être trouvé. Une information confirmée par le président lillois Oliver Létang, sur les ondes de RMC Sport, même si rien n'est encore fait.