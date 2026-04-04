Après Enzo Fernandez, une autre star de Chelsea drague ouvertement le Real Madrid !

C’est une histoire qui a secoué Chelsea ces dernières semaines et elle concerne Enzo Fernandez. L’international argentin, vice-capitaine des Blues, accordait interview sur interview aux médias argentins. Et à chaque fois, le même message passé. « J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid, ça me rappelle Buenos Aires. Je vivrais à Madrid. Un joueur peut vivre où il veut. Je me débrouille en anglais, mais ce serait mieux en espagnol », avait-t-il déclaré sur la chaîne YouTube Avirales. Quelques jours plus tard, dans un autre entretien sur Luzo TV, il remettait une couche en rendant hommage aux légendes madrilènes. « Mes idoles ? J’admire particulièrement Toni Kroos… J’ai joué contre le Real Madrid au Bernabéu, et lui comme Modrić sont des joueurs formidables. » Pour un joueur sous contrat jusqu’en 2032 avec Chelsea, et recruté pour 121 millions d’euros en janvier 2023, le message était difficilement interprétable autrement que comme un appel du pied assumé vers le Real Madrid.

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Et forcément, la direction de Chelsea n’a pas apprécié. Ce vendredi, en conférence de presse, Liam Rosenior a annoncé que son joueur était écarté pour les deux prochains matches (contre Port Vale en FA Cup et contre Manchester City en Premier League). « J’ai discuté avec Enzo il y a environ une heure. Il ne sera pas disponible pour le match de demain ni pour celui contre Manchester City dimanche prochain. C’est décevant qu’Enzo s’exprime ainsi. Je n’ai rien de négatif à dire à son sujet, mais une ligne a été franchie, une ligne qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire. (…) C’est une décision collectif», a lâché Rosenior en conférence de presse avant d’ajouter que la porte n’était pas fermée.

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Moses Caicedo ne ferme pas la porte au Real Madrid

Forcément, cette déclaration n’a pas manqué de faire réagir le clan du joueur et c’est l’ancien parisien Javier Pastore, désormais agent, qui est sorti du silence. « La sanction est totalement injuste : exclure le joueur pour deux matches absolument cruciaux pour Chelsea alors qu’il est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. Il n’y a aucune raison ni justification valable. Enzo n’a jamais mentionné aucun club ni dit qu’il voulait partir », a-t-il déclaré à The Athletic. Et alors que l’affaire Fernandez n’est pas encore refermée, AS a remis une pièce dans la machine en dévoilant une interview de Moises Caicedo réalisée pendant la trêve, alors que l’international équatorien se trouvait à Madrid pour le rassemblement de sa sélection.

Le milieu de 24 ans a aussi ouvert la porte à un transfert au Real Madrid. «Le Real Madrid ? On ne sait jamais dans le football, n’est-ce pas ? J’ai un contrat avec Chelsea pour le moment. Franchement, je n’ai pas vraiment pensé à un autre club, à quitter Londres, mais bon, au final, on ne sait jamais dans le football. Tout ce que je veux, c’est prendre du plaisir. J’ai un contrat et je veux continuer à jouer aussi longtemps que Dieu me le permettra. Après, on verra bien. J’ai un contrat, mais on verra ce que l’avenir nous réserve. Qui sait quelles surprises nous attendent ?» Une déclaration qui devrait faire couler beaucoup d’encre en Angleterre et qui tombe au pire des moments. Si cela n’était évidemment pas prévu, car l’entretien a été réalisé avant la sanction, cela devrait quand même faire réagir Outre-manche.