Le message touchant de l’OL après la mort de Bryan Bergougnoux

La mauvaise nouvelle est arrivée ce vendredi en fin d’après-midi. Alors qu’il se rendait en voiture au Stadium de Toulouse, l’ancien joueur de l’OL et de Tours a fait un malaise. Envoyé à l’hôpital, celui qui était l’adjoint de Didier Digard au Havre cette saison a succombé après plusieurs autres malaises. Une triste nouvelle qui a mis le football en émoi.

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L’Olympique Lyonnais a appris avec une immense tristesse le décès de l’enfant du club, Bryan Bergougnoux.



Le club est sous le choc face à cette terrible nouvelle et adresse ses plus sincères pensées à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu et aimé.… pic.twitter.com/mJecuJrqoE — Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2026

Enfant de Lyon, formé à l’OL et vainqueur de trois titres de champion avec les Gones, Bergougnoux était une personne marquante dans le Rhône. C’est tout naturellement que l’Olympique Lyonnais a publié un message touchant à l’encontre du défunt de 43 ans : «l’Olympique Lyonnais a appris avec une immense tristesse le décès de l’enfant du club, Bryan Bergougnoux. Le club est sous le choc face à cette terrible nouvelle et adresse ses plus sincères pensées à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu et aimé. Hommage à venir.»