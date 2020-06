PSG : Neymar envoie un sacré message avant le retour de la compétition

La suite après cette publicité

Lundi, Thomas Tuchel et ses troupes retrouveront le chemin du centre d'entraînement. L'occasion de préparer les deux finales de Coupe (contre l'ASSE en Coupe de France et face à l'OL en Coupe de la Ligue), mais surtout, de déjà lancer la préparation pour la suite de la Ligue des Champions qui se jouera à la mi-août. Un challenge considérable pour le staff parisien, puisque Neymar, Kylian Mbappé et compagnie n'auront, contrairement à leur futur adversaire en quarts, pas repris la compétition nationale et risquent de manquer de rythme.

Et avant cette reprise, Neymar, rentré à Paris depuis plusieurs jours déjà, a tenu à donner de ses nouvelles, tout en envoyant un sacré message. « Cette période a été atypique, mais ce qui compte c'est d'avoir réussi à rester équilibré d'un point de vue mental et physique. Je suis prêt et motivé pour le retour, et forcément, je pense beaucoup à la Ligue des Champions. Nous avons une équipe forte, on a obtenu une qualification historique en quarts de finale et maintenant on veut atteindre cet objectif », a d'abord expliqué la star brésilienne dans des propos rapportés par son site officiel.

Neymar veut écrire l'histoire avec Paris

« Je me suis bien entraîné ces derniers mois, avec la même intensité et la même implication, mais l'ambiance des matchs me manque. Je n'en peux plus d'attendre de fouler les terrains, et si Dieu veut, d'écrire l'histoire », a ajouté l'ancien du FC Barcelone, qui espère être en forme. « Pendant la majorité des 90 jours de confinement, il a toujours réalisé des activités physiques », confirme son préparateur physique Ricardo Rosa, toujours sur le site du numéro 10 du club de la capitale française.

Si la presse catalane a longtemps spéculé sur un retour à Barcelone dès cet été - le Brésilien a d'ailleurs été condamné à rembourser un peu plus de 6M€ à son ancien club - le principal concerné reste pour l'instant concentré sur son club. Reste à voir si ça sera toujours le cas à la fin août, une fois que la compétition sera terminée et qu'il aura peut-être contribué au sacre parisien...