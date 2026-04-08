LdC : Thierry Henry ne comprend pas le rouge de Cubarsi

Thierry Henry n’a pas compris le carton rouge adressé par l’arbitre de la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Sur la chaine CBS, l’ancien attaquant français a commenté l’action qui a valu l’expulsion de Cubarsi, en position de dernier défenseur. Et il n’est pas d’accord avec la décision prise.

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«Non, non, non… pour moi, ce n’est pas un carton rouge. Je suis désolé. Je comprends la règle – dernier défenseur, empêcher une occasion de but – mais il faut analyser la situation. Le ballon n’est pas totalement maîtrisé, l’angle n’est pas parfait et il reste encore un peu de distance jusqu’au but. Est-on sûr qu’il allait marquer ? Je n’en suis pas convaincu. Pour moi, c’est un carton jaune, pas un rouge. Car une fois expulsé, on change complètement la donne. Et en Ligue des Champions, il faut être absolument certain. Je pense que l’arbitre a été trop hâtif », a-t-il lancé. Les Barcelonais sont de leur côté furieux contre l’arbitrage.