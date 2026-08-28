Man City : le superbe but de Rayan Cherki contre Crystal Palace

Rayan Cherki régale avec Manchester City. À Selhurst Park, le Français a profité d’un excellent travail de Phil Foden, auteur de la récupération avant d’attirer la défense et de servir son coéquipier dans l’axe de la surface. Cherki a ensuite fait parler toute sa technique. Après avoir évité le tacle de Jérémy Canvot puis résisté au retour de Chris Richards, l’international français a parfaitement ajusté Dean Henderson d’une frappe subtile du pied gauche.

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MAGIC CHERKI FAIT PARLER SON TALENT 🪄



Deux passes décisives la semaine dernière et son premier but ce vendredi ⚡️



Le Français lance parfaitement sa saison 🔥#CRYMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/ARrJysheFM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 28, 2026

Un joli but qui permet aux Citizens de prendre le large dans cette rencontre de la deuxième journée de Premier League. Mais le Français ne s’est pas arrêté là, puisqu’il s’est ensuite offert un doublé dans la foulée en faisant parler sa technique depuis le côté droit, avant de croiser un puissant tir du droit. Deux buts et deux passes décisives en deux journées.