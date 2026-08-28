Menu Rechercher
Commenter 7
Premier League

Man City : le superbe but de Rayan Cherki contre Crystal Palace

Par Samuel Zemour
1 min.
Rayan Cherki, buteur avec City @Maxppp
Crystal Palace 1-4 Man City

Rayan Cherki régale avec Manchester City. À Selhurst Park, le Français a profité d’un excellent travail de Phil Foden, auteur de la récupération avant d’attirer la défense et de servir son coéquipier dans l’axe de la surface. Cherki a ensuite fait parler toute sa technique. Après avoir évité le tacle de Jérémy Canvot puis résisté au retour de Chris Richards, l’international français a parfaitement ajusté Dean Henderson d’une frappe subtile du pied gauche.

La suite après cette publicité

Un joli but qui permet aux Citizens de prendre le large dans cette rencontre de la deuxième journée de Premier League. Mais le Français ne s’est pas arrêté là, puisqu’il s’est ensuite offert un doublé dans la foulée en faisant parler sa technique depuis le côté droit, avant de croiser un puissant tir du droit. Deux buts et deux passes décisives en deux journées.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Strasbourg
Rayan Cherki

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Strasbourg Logo Strasbourg
Rayan Cherki Rayan Cherki
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier