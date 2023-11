Ligue 2 : le PFC met fin à la série de Saint-Etienne

Coup d’envoi de cette 13e journée de Ligue 2 avec la rencontre entre une équipe en forme, l’AS Saint-Etienne, invaincue depuis 10 matchs et revenue à la 2e place du championnat, et le Paris FC en difficultés depuis le début de la saison. La tendance ne s’est pas vraiment confirmée durant le premier acte. Les Verts sont apparus bien plus empruntés et incapables de se montrer dangereux. Sous une pluie battante, ce fut encore pire en seconde période.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 ASSE 24 13 6 7 3 3 13 7 14 Paris FC 14 13 -3 4 2 7 15 18

À l’image de leurs deux dernières sorties, les Parisiens ont affiché un visage bien plus séduisant. Ils se procuraient les meilleures situations jusqu’à prendre l’avantage grâce à Gory (72e), mettant fin à la série de 6 matchs sans encaisser de but des Foréziens. Le PFC a résisté jusqu’à la fin et s’impose 1-0 pour observer une remonter jusqu’à la 14e place de Ligue 2. Les Verts sont à la merci d’Angers, Auxerre et Grenoble qui jouent ce soir et lundi.