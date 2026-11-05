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UEFA Europa League

OM : Bruno Genesio égale Guy Roux

Par Kevin Massampu
1 min.
Bruno Genesio, le coach de l'OM @Maxppp
Leverkusen 0-1 Marseille

Bruno Genesio et l’Olympique de Marseille ont enfin mis un terme à cette série de défaites en Ligue Europa et ont décroché leurs trois premiers points dans la compétition. En déplacement à Leverkusen, le club olympien a livré une prestation remarquable, récompensée par un magnifique bijou d’Amine Gouiri (77e, 0-1).

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Grâce à ce succès, Genesio égale le record de victoires de Guy Roux, en décrochant son 41e succès en Coupe d’Europe, tous clubs confondus. L’ancien entraîneur de l’OL, de Rennes et de Lille devient ainsi l’entraîneur ayant décroché le plus de succès sur la scène européenne avec des clubs français, à égalité avec l’ancien entraîneur mythique d’Auxerre.

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