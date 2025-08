Atalanta : le président Percassi règle ses comptes avec Lookman

Rien ne va plus entre Ademola Lookman et l’Atalanta Bergame. L’international nigérian a demandé publiquement à quitter le club pour rejoindre l’Inter Milan, à l’heure où les négociations entre les deux clubs lombards traînent depuis plusieurs semaines. Dans un communiqué, le héros de la finale de la Ligue Europa 2024 n’a pas hésité à égratigner sa direction qui bloquerait son départ. En parallèle, les ultras bergamasques multiplient les banderoles dans la ville pour apostropher violemment Lookman, tandis que la fédération nigériane est montée au créneau pour défendre son joueur. Présent en conférence de presse, le président et directeur général, Luca Percassi, a tenu à revenir sur ces dernières 48 heures mouvementées dans l’affaire Lookman.

«C’est une bonne occasion de clarifier ce qui s’est passé. L’année dernière, face à une offre de 20 millions d’euros du PSG, le joueur nous a demandé de le vendre. L’Atalanta, étant un club respectable et respecté avec des valeurs, a promis de pouvoir vendre le joueur lors de ce mercato à deux conditions qu’il nous avait lui-même posées : premièrement, qu’il rejoigne un club européen de premier plan et qu’en Italie, il ne soit jamais vu sous un autre maillot que celui de l’Atalanta, tant pour ce qu’il a fait que pour ce qu’il a reçu du club. Aujourd’hui, la situation que vous connaissez est très différente. En tout cas le club est toujours attentif à évaluer les statuts et les valeurs de ses joueurs, mais comme toujours c’est le club de l’Atalanta qui décidera à la fin».