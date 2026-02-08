PSG : Luis Enrique est très convoité !

C’est un grand dimanche pour les amateurs de football français et de football en général. Ce soir, du côté du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain tentera ainsi de venir à bout de son ennemi juré, l’Olympique de Marseille, pour la 21e rencontre de championnat. Un choc qui sera sûrement riche en émotions et en polémiques, et pour lequel Roberto De Zerbi nous prépare une surprise avec un possible changement de gardien titulaire.

De son côté, Luis Enrique devrait miser sur du classique, alors qu’à Paris, il est surtout question de sa situation contractuelle en ce moment. Son bail sur le banc du Parc des Princes expire en 2027, ce qui commence logiquement à mettre le club de la capitale dans une situation un peu délicate. Côté parisien, forcément, l’objectif est de le prolonger, puisqu’on sait qu’il est le principal artisan des récents succès du club. Nasser Al-Khelaïfi serait ainsi particulièrement fan de l’entraîneur qu’il a lui-même choisi il y a deux ans et demi et les discussions ont déjà démarré.

La Premier League à l’affût

De son côté, Luis Enrique se sent très bien à Paris et serait plutôt enclin à prolonger l’aventure. La tendance est donc plutôt positive dans ce dossier, même si L’Equipe fait quelques révélations dans son édition du jour. On apprend ainsi que de nombreux clubs - en Premier League notamment - sont intéressés par ses services et sont prêts à jouer un sale tour au PSG en essayant de convaincre l’Asturien de les rejoindre. Récemment, la presse espagnole a de son côté évoqué un intérêt plus que prononcé de Manchester United.

Quoi qu’il en soit, beaucoup de clubs prestigieux et puissants financièrement voient en l’Espagnol la solution miracle à leurs problèmes, et pourraient donc formuler des propositions très intéressantes. Le média précise cependant, s’il y avait encore besoin, que le Paris Saint-Germain se veut confiant dans ce dossier et que les clubs intéressés par Lucho risquent de recevoir un « non » en guise de réponse de la part de l’entraîneur.