OM-Dijon : les compositions officielles

Ce soir, l'Olympique de Marseille (6e) accueille le Dijon FCO (20e) en fermeture de la 31e journée de Ligue 1. Pour cette partie, Jorge Sampaoli est privé de Duje Caleta-Car (suspendu), Jordan Amavi, Yuto Nagatomo, Valentin Rongier et Yohann Pelé. L'entraîneur olympien reconduit son système à trois derrière, avec Hiroki Sakai dans la défense à trois têtes et Luis Henrique en piston gauche.

Arkadiusz Milik et Dimitri Payet sont associés devant. En face, David Linarès aligne une équipe dense dans le cœur du jeu, avec la paire Moussa Konaté-Mama Baldé en attaque afin d'exploiter les opportunités de contres. Saturnin Allagbé retrouve lui une place de titulaire dans les buts.

Les compositions des équipes :

OM : Mandanda - González, Balerdi, Sakai - Lirola, Thauvin, Kamara, Gueye, Henrique - Milik, Payet.

📋 STARTING XI | #OM v @DFCO_Officiel



Here's the 1⃣1⃣ named by Jorge Sampaoli for this evening's @Ligue1_ENG fixture.#OMDFCO | ⚪️🔵 pic.twitter.com/IfSc4UEP4g