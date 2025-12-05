Lens : Hamzat Ojediran poussé vers la sortie

Arrivé à Lens durant l’été 2024 en provenance de Debrecen en Hongrie précédé d’une belle réputation, Hamzat Ojediran n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans l’Artois. Avec une seule titularisation en 17 apparitions la saison passée et un but au compteur en Ligue 1, le milieu défensif nigérian de 22 ans, fort dans l’impact physique et costaud dans les duels, espérait un meilleur sort cette saison.

Mais visiblement, Ojediran ne fait pas partie des plans de Pierre Sage qui ne l’a pas fait jouer une seule minute en Ligue 1 depuis le début de la saison. Selon nos informations, le club artésien a montré la porte de sortie à son n°15 sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2028, et ce, même si le départ de Mamadou Sangaré à la CAN pourrait rebattre les cartes. Après Deiver Machado en partance pour Nantes, le natif de Lagos pourrait être le deuxième Lensois à quitter le club cet hiver. Il est déjà en contact avec des clubs turcs et de MLS…