Manchester City : Pep Guardiola justifie son départ et annonce une longue pause

Pep Guardiola va refermer un chapitre de 10 ans à Manchester City. Comme cela était annoncé par la presse anglaise ces derniers jours, l’entraîneur de 55 ans n’ira pas au terme de son contrat. Un an avant son échéance, l’ancien chef d’orchestre du FC Barcelone a choisi de quitter les Skyblues. La fin d’un parcours exceptionnel débuté en 2016 et bouclé dix ans plus tard avec vingt trophées dans l’escarcelle, dont une Ligue des Champions et six titres de champion d’Angleterre. Après l’annonce officielle, Guardiola était très attendu pour sa conférence de presse, à deux jours de la réception d’Aston Villa, pour s’expliquer.

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« Je suis vraiment comblé. Je ne trouve pas les bons mots. Je suis heureux et fier. C’est l’expérience de ma vie, sinon ça ne ferait pas dix ans. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour tout cet amour et cette affection, pas seulement aujourd’hui, mais depuis de très nombreuses années. C’est le moment. Ce n’est pas comme si je m’endormais un jour et que le lendemain je me disais « c’est le moment ». C’est un processus, je le sentais depuis un certain temps. Le club me respecte, il respecte ma décision. Le club doit être prêt. Maintenant, je dois vivre ma vie et voir ce qui se passe. Le club a besoin d’un nouvel entraîneur, d’une nouvelle énergie, avec ces joueurs incroyables que nous avons en ce moment. Et commencer à écrire un nouveau chapitre », a-t-il confié avant d’évoquer son avenir.

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«Je n’ai pas prévu d’entraîner avant un certain temps»

Pour rappel, Manchester City a précisé dans son communiqué que Guardiola avait été nommé ambassadeur du City Football Group. Un poste accepté par l’Espagnol. « Quand on en parlait (avec les dirigeants, ndlr), je leur disais que j’adorerais continuer à faire partie de ce club. Pas en tant qu’entraîneur. Je ne prendrai aucune décision. Juste pour faire partie du club, pour le représenter. Pas dans les décisions quotidiennes, pas devant l’équipe, toujours en coulisses », a-t-il confié, avant d’indiquer qu’il ne devrait pas revenir sur un banc de touche avant un bon bout de temps.

« Je n’ai pas prévu d’entraîner avant un certain temps. Sinon, je serais ici. J’ai besoin de prendre du recul. Je n’entraînerai pas pendant un moment. Je sens que je n’aurai pas l’énergie tous les jours, avec l’attente de se battre pour le titre. Je me connais, j’ai cette énergie, mais j’ai l’impression que je ne l’aurai plus (à l’avenir). Beaucoup de gens me disent : « au bout de trois mois, tu reviendras. » Je réponds : « Peut-être. » Je ne pense pas, ça va me prendre un certain temps. Mais je dois me le prouver à moi-même. Ce n’est pas seulement 10 ans ici, j’ai travaillé tous les trois jours pendant tant d’années. Les gens réclament des triplés, des titres de Premier League. J’ai besoin de respirer un peu et de me détendre. » Pour rappel, Pep Guardiola avait stoppé sa carrière d’entraîneur pendant un an après avoir quitté le FC Barcelone en 2012, avant d’enchaîner au Bayern Munich (2013-2016) et à Manchester City (2016-2026). Le Catalan prendra-t-il plus de temps avant de revenir ?