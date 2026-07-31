L’OM a un accord avec un joueur libre

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas recruté cet été. Ce qui n’est pas une surprise puisque les Olympiens doivent gérer certains soucis financiers et dégraisser avant de mettre la main sur des renforts. Ce vendredi, L’Equipe fait un état des lieux et révèle que le nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, fait face à un immense chantier. Malgré les difficultés, il tente des coups.

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Il a notamment obtenu l’accord de Thomas Meunier, qui n’a pas pu attendre plus longtemps et qui a filé à Sunderland. Le quotidien sportif ajoute que Lorenzi a avancé sur d’autres pistes, notamment celle d’un joueur libre dont l’identité n’a pas filtré. Il aurait même trouvé un accord avec lui. Désormais, le dirigeant et l’OM attendent d’améliorer leur situation pour boucler cette opération et certainement d’autres coups à moindre coût.