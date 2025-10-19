Ligue 1 : le RC Lens s’impose face au Paris FC et recolle au podium

En ce début de saison, le RC Lens et le Paris FC sont deux des attractions les plus intéressantes à observer en Ligue 1. Après une saison plus modeste qu’à l’accoutumée, les Artésiens ont repris des couleurs sous les ordres de Pierre Sage et sous l’impulsion d’un mentor performant comme Florian Thauvin. De son côté, le promu parisien réalise des débuts convaincants. Parfois malmenés contre plus forts qu’eux, les Parisiens n’ont jamais fait mauvaise impression et remportent les matches qu’ils doivent gagner. De ce fait, la rencontre de ce 15h entre les deux équipes était un match très séduisant à observer. Et dès les premiers instants, ce match indécis est parti sur des bases très élevées.

Inspirés dans un Bollaert en ébullition, les Franciliens se sont procurés une bonne situation d’entrée grâce à un Kebbal qui a tardé avant de frapper au but. Dans un début de match enivrant, le RC Lens a vite répondu. Mieux encore, les Sang et Or ont hérité d’un penalty logique après un pied haut de Lees-Melou sur Guilavogui. De retour en équipe de France il y a quelques jours, Florian Thauvin a finalement perdu son duel face à un Obed Nkambadio bluffant sur sa ligne (8e). Loin d’être abattus, les locaux ont continué d’attaque et cela a finalement payé. Dictant le tempo en début de rencontre, Lens a pris l’avantage grâce à une tête croisée d’Odsonne Edouard sur corner (1-0, 17e). Finalement, le Paris FC a rapidement réagi. Gêné par le pressing constant de Thomasson sur lui, Lees-Melou s’est démarqué au bon moment sur un service en retrait de Kebbal. Enrhumant Udol sur son crochet, l’ancien Niçois croisait sa frappe pour égaliser (1-1, 28e).

Le coup de casque précieux de Baidoo

Dans un match avec des occasions et agréable à suivre, la première période s’achevait sur ce score de parité. Au retour des vestiaires, le Paris FC qui a terminé fort son premier acte, a cherché à remettre du rythme. Après un service de Krasso en retrait, Adama Camara allumait la première mèche de la deuxième période sans faire mouche (48e). Avec un Lees-Melou beaucoup plus disponible, le PFC a pris de l’assurance et était beaucoup plus serein dans ses possessions de balle. Finalement, le RC Lens a remis en place son pressing habituel et cela a permis aux Artésiens de reprendre le dessus.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 18 8 +14 6 0 2 21 7 2 PSG 17 8 +8 5 2 1 16 8 3 Strasbourg 16 8 +7 5 1 2 17 10 4 Lens 16 8 +5 5 1 2 12 7 5 Lyon 15 8 +3 5 0 3 11 8 6 Monaco 14 8 +4 4 2 2 17 13 7 Toulouse 13 8 +3 4 1 3 15 12 8 Lille 11 7 +4 3 2 2 14 10 9 Rennes 11 8 -1 2 5 1 11 12 Voir le classement complet

Poussés par leur public, les hommes de Pierre Sage ont trouvé les ressources pour aller chercher ce deuxième but. Après plusieurs tentatives de déstabilisation de Thauvin sur le côté droit, la réponse est venue sur corner. Toujours très bien tiré par Thomasson, le coup de pied de coin a trouvé la tête de Samson Baidoo qui a dominé Otavio au second poteau (2-1, 65e). L’Autrichien était tout proche du doublé quelques minutes plus tard sur un nouveau corner (67e). Après l’entrée pleine d’entrain de Willem Geubbels, le Paris FC a cherché à égaliser mais le club de la capitale a été frustré par un Malang Sarr taille patron ce dimanche. Finalement, le score n’a plus évolué et Lens a glané son cinquième match de la saison. Avec ce succès, les Artésiens grimpe à la quatrième place et sont à égalité de points avec le Strasbourg, troisième. De son côté, le Paris FC peut avoir des regrets de ne pas être allé chercher le nul après ce match satisfaisant. Les Parisiens restent onzièmes.