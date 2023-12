Un ancien Ballon d’Or n’arrive pas à trancher entre Harry Kane et Serhou Guirassy

Cette saison, la Bundesliga met en exergue plusieurs grands buteurs. Arrivé cet été en provenance de Tottenham, Harry Kane est éblouissant avec le Bayern Munich. Meilleur buteur d’outre-Rhin, le buteur anglais compte 18 buts dans l’élite allemande. L’attaquant de 30 ans est pourtant talonné de près car Serhou Guirassy, dans une forme admirable cette saison, est juste derrière lui avec 16 réalisations en 12 rencontres de Bundesliga. Forcément, les discussions vont bon train en Allemagne afin de savoir lequel des deux attaquants est le meilleur actuellement. Et alors que la comparaison pourrait sembler grotesque car Kane est l’une des plus grandes légendes de Premier League et que l’ancien Rennais a, derrière lui, une carrière modeste à 27 ans, ce dernier pourrait également briller de l’autre côté de la Manche dans les prochaines semaines. En effet, Newcastle et Manchester United l’observent avec des yeux d’amour comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours.

Interrogé sur la question au média tz, Lothar Matthäus est dans l’impasse. Le Ballon d’Or 1990 s’est d’ailleurs fendu d’une réponse laconique en complimentant les deux joueurs : «je suis fan des deux. Kane et Guirassy ont plus que répondu aux attentes. Kane est plutôt un leader. Il est incroyablement présent et a une influence sur ses coéquipiers. Guirassy est plus concentré sur lui-même, mais comme il marque autant de buts et est si important pour l’équipe, ses coéquipiers l’apprécient beaucoup. Il est physiquement plus fort et plus rapide. Je n’aurais pas aimé jouer contre lui avant. Kane possède d’excellents parcours de course et une expérience au plus haut niveau. Ce serait une insulte si je disais que l’un d’eux serait meilleur. Ce serait injuste. Il vous faudrait un peu des deux et vous auriez l’attaquant parfait.» C’est désormais à vous de trancher alors que les deux goleador s’affronteront ce dimanche pour le compte de la 15e journée de championnat (19h30)…