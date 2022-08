BL : le Bayern Munich étrille l'Eintracht Francfort

Après près de trois mois de pause, la Bundesliga reprenait ses droits pour cette saison 2022/2023 avec un duel de prestige entre le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, et l'Eintracht Francfort, sacré lors de la dernière Ligue Europa. Néanmoins, les Bavarois n'ont fait qu'une bouchée des vainqueurs de la C3 sur leur pelouse (6-1).

Les hommes de Julian Nagelsmann se sont montrés très rapidement dangereux dans la surface de réparation adverse avant de dérouler en première période : Joshua Kimmich sur un coup-franc astucieux (5e), puis Benjamin Pavard à la retombée d'un corner (11e), la tête plongeante de Sadio Mané (29e), le plat du pied sécurité dans le but vide Jamal Musiala (35e) et le piqué mal détourné de Serge Gnabry (43e). Comme l'ancien de Liverpool, l'ex-Nantais Randal Kolo Muani a ouvert son compteur buts en Bundesliga à la suite d'une boulette de Manuel Neuer (5-1, 64e), avant que Musiala ne s'offre un doublé pour confirmer la supériorité des Rotten (83e). Le Bayern débute bien sa saison et prend provisoirement la tête de la Bundesliga.