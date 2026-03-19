Deschamps dévoile la date de sa sélection définitive pour le Mondial

Didier Deschamps a communiqué sa liste de joueurs qu’il emmènera avec lui aux États-Unis pour les deux matchs amicaux face au Brésil (26 mars) et à la Colombie (29 mars). En marge de ce point presse, le sélectionneur a également dévoilé la date de sa sélection définitive pour le Mondial (11 juin - 19 juillet).

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Il faudra être devant son petit écran le soir du 13 mai. Deschamps profite du journal de 20h pour y présenter les joueurs convoqués pour ce qui sera sa dernière compétition internationale. Un match de préparation est déjà au programme. Les Bleus défieront la Côte d’Ivoire le 4 juin prochain à Nantes.