Premier League : Trezeguet offre la victoire à Aston Villa face à Fulham

La 30ème journée de Premier League nous accordait aujourd’hui à 17h30 une rencontre entre Aston Villa et Fulham à Villa Park. Les Villains, 11èmes avant le coup d’envoi, recevaient les Cottagers, 18èmes et premier relégable. En cas de victoire les hommes de Dean Smith pouvaient remonter à la 9ème place alors que l’objectif pour Fulham était de prendre le maximum de points pour se maintenir dans l’élite du football anglais. En première période aucun but n’était inscrit alors qu’un penalty avait été sifflé après une faute de Lemina sur Watkins, mais après avoir visionné les images de la VAR, l’arbitre changeait d’avis et annulait sa décision. 0-0 à la pause donc.

Mais le match s’emballait enfin en seconde période. Mitrovic ouvrait le score à la 61e minute de jeu pour Fulham (1-0) avant que Trezeguet ne lui réponde à la 78e minute (1-1). L’Egyptien s’offrait même un doublé trois minutes plus tard (2-1, 81e). Entré en jeu à la 62e minute de jeu, l’ancien joueur Kasimpasa permettait aux Vilains de prendre les trois points. Watkins enfonçait même Fulham en ajoutant un pion supplémentaire (3-1, 86e). Victoire acquise en fin de match par les partenaires de Morgan Sanson, titulaire aujourd’hui, qui retrouvaient donc la 9ème place de Premier League alors que les Cottagers enchaînaient avec une troisième défaite consécutive et restaient 18ème.

Le classement de la Premier League