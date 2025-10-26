OL-Strasbourg : la sortie totalement lunaire de Liam Rosenior sur l’arbitrage

Il y avait de la tension dans l’air dimanche soir au Groupama Stadium entre l’OL et Strasbourg. Cela s’est senti sur le pré, notamment lors du tacle de Diego Moreira sur Corentin Tolisso qui n’a pas apprécié son geste. Plus tard, la tension est encore montée d’un cran après le tacle assassin d’Ismaël Doukouré sur Malick Fofana, qui est sorti sur civière et qui a été transporté à l’hôpital. Doucouré, qui était déjà coupable d’un CSC plus tôt dans le match, a été logiquement expulsé. Une décision jugée juste par Jorge Maciel. L’adjoint de Paulo Fonseca n’a pas du tout apprécié ce geste.

Rosenior n’est pas d’accord avec l’expulsion

«Il est à l’hôpital, il passe des radios. On ne sait pas trop, les images ne sont pas rassurantes mais il faut attendre. C’est important qu’on arrête avec ce type de tacles qui ne servent à rien. Franchement, que ce soit un coéquipier, un collègue de profession… il faut respecter le foot. Si je comprends la réaction du banc strasbourgeois ? Je ne comprends pas pourquoi ils passent plus de temps à parler aux arbitres et à sourire vers notre banc, plutôt que de se concentrer sur les choses importantes.» Dans le camp d’en face, on n’est pas forcément d’accord. Après le match, Liam Rosenior a donné son point de vue.

«Je ne veux pas parler des arbitres mais ça nous a affectés et je dois le faire. J’ai du mal à avaler l’arbitrage. On a essayé de gagner et je suis fier de mon équipe, du travail produit. On avait le contrôle mais des décisions n’ont pas été dans notre sens.» Relancé sur le sujet afin de savoir s’il parlait du carton rouge donné à Doukouré, il a répondu positivement avant d’assurer que pour lui, son joueur ne méritait pas d’être expulsé. « Non. Ce n’est peut-être pas votre avis mais c’est le mien. L’arbitre a jugé la blessure pas l’action.»

Les propos du coach de Strasbourg risquent de faire parler

Il a ajouté : «aujourd’hui, ce carton rouge ne doit jamais être rouge, c’est un carton jaune. C’est un tacle par le côté, on voit qu’il essaye d’avoir le ballon avec son pied droit. J’espère vraiment que Malick Fofana va bien mais, pour moi, ce n’est pas carton rouge. Ce qui m’énerve le plus, c’est que l’arbitre est allé revoir les images donc j’ai du mal à comprendre cette décision (…) Il (Doukouré) n’a pas fait un tacle dangereux mais ça s’est terminé par une blessure, le pied de Fofana étant planté dans le sol. On ne veut pas voir ce genre de choses, on espère tous qu’il va aller bien très vite et on lui souhaite un bon rétablissement mais ce n’était pas une faute »

Rosenior a conclu : «on a donné un but alors qu’on essaye d’élaborer des passes et ça fait 1-1. En deuxième mi-temps, on a contrôlé la possession. C’est après le rouge que ça a changé. On doit progresser dans nos temps faibles, mieux comprendre des situations individuellement et collectivement. On a bien commencé et on a ouvert le score mais on donne l’opportunité à l’adversaire de nous faire mal. On les fait revenir dans le match en leur laissant de l’espoir.» Cette défaite reste en travers de la gorge de Rosenior, qui n’arrive pas à faire tomber les grosses têtes en L1. «À chaque fois, il y a eu un souci arbitral. Un hors-jeu contre Monaco (2-3) qui n’existait pas, contre Marseille (1-2) aussi. Et je ne dis pas les arbitres sont contre nous, qu’il y a quelque chose contre nous, je donne simplement mon point de vue.» Un avis qui devrait faire couler encore de l’encre. Du côté de Lyon, on ne risque pas d’apprécier ses propos, après la blessure assez sérieuse de Malick Fofana.