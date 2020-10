Juventus : Fabio Paratici rassure sur l'avenir de Paulo Dybala

Paulo Dybala est un des joueurs clé de la Juventus depuis son arrivée en 2015. L'Argentin s'est petit à petit affirmé dans l'effectif Bianconerro. En discussions depuis le début de l'année pour une prolongation, la Vieille Dame et l'attaquant étaient en proies à quelques tensions, qui se répercutaient sur le terrain. Le joueur a ainsi été mis à l'écart depuis le début de saison.

Mais depuis 2 matchs, il retrouve le chemin de la pelouse, en ayant joué contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions et en ayant été titulaire en championnat face au Hellas Vérone (1-1). De quoi montrer un apaisement entre les dirigeants et le joueur de 26 ans, comme l'a confirmé Fabio Paratici, le directeur sportif turinois, à Sky Italia : « nous sommes en pourparlers pour prolonger le contrat de Paulo Dybala. Il veut rester et nous voulons le garder, il fait partie de notre avenir. Nous allons continuer les négociations pour trouver un accord ». Toujours à l'affût, Tottenham, le PSG et Manchester United viennent donc de prendre une douche froide.