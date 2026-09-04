Le mercato totalement délirant de Trabzonspor

Animé, le mercato estival de la Süper Lig nous a livré de nombreux mouvements et cela va se poursuivre jusqu’à ce vendredi soir et la fin du mercato en Turquie. Si les habituels Galatasaray et Fenerbahçe ont encore été très actifs, Besiktas a également fait des mouvements intéressants. Cependant, le club qui impressionne particulièrement, c’est Trabzonspor. Quatrième club le plus titré du pays derrière les géants d’Istanbul, Trabzonspor est d’ailleurs le dernier club sacré en 2022 avant l’hégémonie instaurée par Galatasaray. Les Bordo-Mavi qui avaient déjà recruté André Onana l’été dernier ont encore tapé fort.

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Le club turc a bien dégraissé avec plusieurs ventes de seconds couteaux et les départs de Christ Inao Oulaï (26M€) et Felipe Augusto (15M€) vers la Fiorentina et le Zenit Saint-Pétersbourg. Récupérant 52,5M€, Trabzonspor a dépensé déjà 64,2M€, soit son mercato le plus dépensier dans toute son histoire. À l’instar des dernières saisons, le club a misé sur des joueurs prometteurs avec un fort potentiel de revente. C’est le cas de l’ailier gauche Noah Saviolo (22 ans) arrivé du Vitoria Guimarães pour 11,5M€, du buteur René Mitongo (18 ans) arrivé du Standard de Liège pour 3M€ ou encore Sidny Lopes Cabral (23 ans), définitivement recruté de Benfica contre 7M€ et qui avait fait sensation cet été avec le Cap-Vert à la Coupe du Monde 2026.

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Trabzonspor n’a pas fini son mercato

Trabzonspor a également déboursé 32 millions d’euros pour le duo de Midtjylland composé de Franculino Dju (22 ans) et Aral Simsir (24 ans). Des renforts importants pour le club turc, qui a aussi pris des noms connus. Il y a eu évidemment Ruslan Malinovskiy (ex Atalanta et OM) qui est arrivé du Genoa librement, mais surtout deux gros coups. Mohamed Salah déjà, qui est arrivé de Liverpool à la surprise générale. Libre de tout contrat, l’ailier égyptien de 34 ans sera l’une des attractions de la saison. Avec lui, le club turc pourra également s’appuyer sur Fabinho (32 ans) son ancien coéquipier chez les Reds qui arrive d’Al-Ittihad. De sacrés coups pour Trabzonspor, qui a également tenté de recruter le buteur uruguayen Darwin Nunez. Celui qui est aussi passé par Liverpool a finalement décidé de rester en Arabie saoudite du côté d’Al-Diriyah.

Un mercato ambitieux pour Trabzonspor qui ne se traduit pas forcément par des résultats en ce début de saison. En effet, les Turcs ont vécu une reprise difficile et pointe à la onzième place après trois journées et reste sur une défaite contre Amed SK (2-1). En Europe, ça a été bien pire avec une humiliation contre Ferencvaros avec une défaite 1-0 à l’aller et une humiliation 4-0 au retour et un match terminé à 9. Des performances qui ont conduit à la démission de l’entraîneur Fatih Tekke. Dans ce contexte, Trabzonspor entend réagir et espère un nouveau renfort offensif puisque Richarlison est ciblé. Tottenham a rejeté les deux premières offres de 17,5 et 23 millions d’euros, mais Trabzonspor n’a pas dit son dernier mot. De plus, le club turc se cherche un nouvel entraîneur après s’être séparé de Fatih Tekke. Un nom revient de plus en plus dans la presse turque, celui de Steven Gerrard, libre depuis 2025 et son départ d’Al-Ettifaq.