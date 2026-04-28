John Stones annonce son départ de Man City

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. John Stones va quitter Manchester City à la fin de la saison 2025-26. Le joueur a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. «On dit que toutes les bonnes choses ont une fin…mais cette chose que nous avons eu a été la plus grande et elle restera une de moi pour toujours.» Les Skyblues ont également publié un communiqué de presse.

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«John Stones quittera Manchester City cet été, mettant ainsi fin à un séjour mémorable et couronné de succès de dix ans à l’Etihad. Arrivé à City en 2016, où il est devenu la deuxième recrue de Pep Guardiola, le défenseur central anglais a disputé 293 matchs, couronnant une magnifique décennie de service jusqu’à présent. L’immense contribution de ce joueur de 31 ans durant la période la plus longue et la plus fructueuse de l’histoire du club est incontestable. À ce jour, Stones a aidé City à remporter 19 trophées majeurs, dont six titres de Premier League, une Ligue des champions de l’UEFA, deux FA Cups, cinq Carabao Cups, trois Community Shields, une Coupe du monde des clubs de la FIFA et une Supercoupe de l’UEFA. » Après Bernardo Silva, Pep Guardiola va perdre un autre ancien de son équipe.