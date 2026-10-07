Portugal : aucun joueur de la sélection n’a liké le communiqué de Cristiano Ronaldo

Drôle de soirée mardi… Alors que Lionel Messi recevait un hommage colossal pour son dernier match avec la sélection argentine, Cristiano Ronaldo publiait un communiqué qui en a surpris plus d’un. Et pas positivement. Il faut dire que les propos de la star lusitanienne, qui souhaitait notamment que Jorge Jesus prenne la parole pour l’encenser publiquement, n’ont pas vraiment été bien accueillis dans son pays.

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Plusieurs médias ont d’ailleurs remarqué quelque chose d’assez parlant : aucun joueur de la sélection portugaise n’a liké le post de Cristiano Ronaldo. Ce qui peut, pour beaucoup, confirmer que les autres joueurs lusitaniens n’ont pas vraiment apprécié tout ce remue-ménage qu’il y a eu pendant la trêve internationale, par ailleurs réussie pour le Portugal avec 4 victoires et une qualification pour les quarts de la Ligue des Nations.