Villarreal : Georges Mikautadze réagit à l’intérêt du Barça

Georges Mikautadze commence à prendre de l’ampleur à Villarreal et ne cache plus ses ambitions. Parti de l’Olympique Lyonnais en 2025, l’attaquant géorgien a réussi une première saison convaincante en Espagne, avec 15 buts et 6 passes décisives en 2025-2026. Il confirme sur le même rythme depuis le début de cet exercice, avec déjà cinq réalisations en huit titularisations. Courtisé par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, le joueur de 26 ans s’est confié sur son avenir et ses objectifs dans un entretien accordé à L’Équipe.

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L’international géorgien estime avoir désormais les qualités nécessaires pour franchir un nouveau cap : « Je pense que je suis prêt à aller dans un gros club. J’ai tout pour et j’essaie de le montrer à chaque fois. Il me faut juste peut-être encore un peu de temps. » Mikautadze a également reconnu que l’intérêt du Barça ne le laissait pas indifférent : « Oui, c’est flatteur et ça motive encore plus. Ça veut aussi dire que le travail est bien fait. » Un club qui occupe une place particulière dans son parcours de supporter : « Petit, depuis l’époque Xavi-Iniesta-Busquets et de la MSN, j’étais supporter du Barça. Mais je n’avais pas trop calculé ça. »