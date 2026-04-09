OM : une pétition a été lancée contre le nouveau logo

Le nouveau boss de l’Olympique de Marseille, Alban Juster, a dû s’employer médiatiquement pour défendre le tout nouveau logo du club phocéen. «Ce logo est l’aboutissement d’un travail de 24 mois. Le club continue d’évoluer. On a parlé du siège social, des infrastructures, du stade, du sportif… Ce logo nous permet de continuer d’évoluer. On est à un moment où on a de moins en moins de droits TV. Aujourd’hui, un de nos atouts les plus importants, c’est notre marque.»

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Mais les explications du dirigeant olympien ne sont visiblement pas suffisantes. Les critiques vont bon train et la marque Volkswagen en a même profité pour surfer sur la polémique. Mais ce n’est pas tout. Certains ont même lancé une pétition sur la plateforme MesOpinions pour dénoncer ce nouveau logo.