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Coupe du Monde

Équipe de France : des Paraguayens brûlent un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

La polémique autour de Kylian Mbappé continue de prendre de l’ampleur au Paraguay. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre un mannequin présenté comme représentant le capitaine de l’équipe de France en train d’être brûlé lors des festivités de la San Juan, une fête traditionnelle très populaire dans le pays. Les images, particulièrement choquantes, ont suscité de nombreuses réactions alors que les tensions restent vives depuis l’élimination du Paraguay face aux Bleus en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

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Selon plusieurs publications locales, des participants auraient désigné Mbappé comme la personnalité la plus détestée du moment dans le pays, reprenant ainsi une tradition consistant à brûler un mannequin symbolisant une figure devenue impopulaire. Cette nouvelle séquence intervient dans un contexte déjà explosif marqué par les propos racistes de la sénatrice Celeste Amarilla à l’encontre du capitaine français, lesquels ont été condamnés par la FIFA, la Fédération française de football, le gouvernement français ainsi que les autorités paraguayennes elles-mêmes.

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