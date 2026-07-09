Équipe de France : des Paraguayens brûlent un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé

La polémique autour de Kylian Mbappé continue de prendre de l’ampleur au Paraguay. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre un mannequin présenté comme représentant le capitaine de l’équipe de France en train d’être brûlé lors des festivités de la San Juan, une fête traditionnelle très populaire dans le pays. Les images, particulièrement choquantes, ont suscité de nombreuses réactions alors que les tensions restent vives depuis l’élimination du Paraguay face aux Bleus en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

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🌎 PARAGUAY 🇵🇾 | QUEMAN A “MBAPPÉ” EN PLAZA PÚBLICA 🔥 Y CELEBRAN



Paraguayos declararon a Mbappé como “el más odiado” en las festividades de “San Juan”, fiesta tradicional donde se quema a un muñeco que representa a la personas más odiada en ese momento en todo el país. https://t.co/7aEFsXcp0D pic.twitter.com/kYTRO4UmrK — XAlertNow (@xalertnow) July 8, 2026

Selon plusieurs publications locales, des participants auraient désigné Mbappé comme la personnalité la plus détestée du moment dans le pays, reprenant ainsi une tradition consistant à brûler un mannequin symbolisant une figure devenue impopulaire. Cette nouvelle séquence intervient dans un contexte déjà explosif marqué par les propos racistes de la sénatrice Celeste Amarilla à l’encontre du capitaine français, lesquels ont été condamnés par la FIFA, la Fédération française de football, le gouvernement français ainsi que les autorités paraguayennes elles-mêmes.