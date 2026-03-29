MU : le prochain club de Casemiro se précise

Casemiro se rapproche de l’Inter Miami. Le milieu de terrain de Manchester United, qui avait déjà annoncé qu’il quitterait le club à la fin de la saison, voit désormais son transfert se concrétiser. Une première proposition a été envoyée à ses représentants et les discussions sont officiellement engagées, ouvrant la voie à un départ cet été vers la MLS.

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Le joueur est séduit par le projet sportif floridien et la perspective de retrouver Lionel Messi aux États-Unis d’après Fabrizio Romano. Si son intérêt pour l’Inter Miami est réel, la décision finale dépendra des conditions financières, Casemiro ayant également reçu des offres venant d’Europe et d’Arabie Saoudite. Affaire à suivre…