PSG, Galatasaray : Mauro Icardi a fait son choix

Mauro Icardi retrouve des couleurs loin du Paris Saint-Germain. Prêté par le club parisien à Galatasaray au début de la saison à un tarif très avantageux, puisque les Rouge et Bleu prennent en charge la quasi-totalité du salaire du joueur de 30 ans, l’Argentin est monté en puissance en Turquie au point de devenir véritablement incontournable pour le club stambouliote. L’attaquant se sent même très bien à Istanbul et il a réalisé une nouvelle performance XXL avec un triplé en moins de quarante minutes lors de la réception de Kayserispor, pour la 29e journée du Championnat. «J’étais avec les meilleurs du monde à Paris, mais je n’ai rien ressenti dans la rue. Pourtant, je vois ici un grand intérêt pour moi», expliquait-il d’ailleurs récemment à la télé de son pays natal. Après avoir retrouvé ses sensations en Turquie, Mauro Icardi souhaiterait désormais ardemment prolonger son aventure avec Galatasaray.

«Il a dit que Galatasaray était son premier choix», a d’ailleurs confié un observateur local du championnat turc à nos confrères de L’Equipe avant de poursuivre : «et tout se décide entre le vice-président de Galatasaray et Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. La chance aussi, c’est que celui qui dirige beIN Sports en Turquie, qui possède les droits de tous les matches ici, c’est Yousef al-Obaidly, un très proche de Nasser. Il est un intermédiaire et cela pourrait aider dans les négociations». Un retour dans la capitale française n’est donc pas à l’ordre du jour. Néanmoins, il faut encore que les dirigeant turcs convainquent leurs homologues parisiens. En tout cas, le PSG veut se débarrasser de l’attaquant argentin, qui est lié avec le club de la capitale jusqu’en 2024, et les négociations entre les deux clubs sont actuellement en cours même si un accord est encore loin d’être trouvé.

