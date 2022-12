Mercato : le clan Erling Haaland fait d'étonnantes révélations

La suite après cette publicité

Tout le monde en parle. Impressionnant depuis son arrivée à Manchester City, Erling Haaland a mis le feu à la presse anglaise comme étrangère. La machine médiatique s'est emballée au sujet du Norvégien, véritable attraction sur le terrain, avec ses 23 buts et ses 3 passes décisives en 18 apparitions toutes compétitions confondues, comme en dehors, où sa personnalité simple et rafraîchissante a séduit. Mais avec la trêve liée à la Coupe du Monde 2022, la folie Haaland s'est un peu calmée. Discret, le joueur âgé de 22 ans s'est très peu exprimé dans les médias ces dernières semaines. Il a seulement donné ses favoris pour le Mondial.

Mais ce mardi, son père a remis une pièce dans la machine. Interrogé par DAZN, Alfie Haaland a fait d'étonnantes confidences sur l'avenir de son fils. Ses propos sont relayés par The Sun. «Mon impression est qu'Erling veut prouver qu'il peut gagner dans n'importe quelle ligue supérieure. Il a passé deux ans et demi en Allemagne et pourrait faire quelque chose comme ça à l'avenir. Rester trois ans en Premier League puis passer en Italie, en Espagne ou en France. Rien n'a été décidé à cet égard, mais c'est une possibilité car Erling peut gagner dans n'importe quelle équipe (...) Erling pourrait rester à Manchester City pendant 15 ans car il est heureux et nous parlons d'un grand club.»

Le père d'Erling Haaland n'exclut rien pour son avenir

Malgré son ultime déclaration sur les Citizens, le père du célèbre numéro 9 a ouvert la porte à un départ dans le futur. Il l'avait déjà fait en septembre dernier en révélant que le Bayern Munich, le Real Madrid et le PSG arrivaient tous après City au moment de faire son choix et que son fils n'excluait pas un jour d'évoluer dans un championnat étranger qu'il ne connaissait pas. Ce mardi, il en a donc remis une couche. Sous contrat jusqu'en 2027 avec les pensionnaires de l'Etihad Stadium, Haaland pourrait donc rester quelques années avant de filer, lui qui a des clauses avantageuses lui permettant de partir.

Bien que les Sky Blues et Pep Guardiola aient nié, la presse ibérique, Marca en tête, assure que l'ancienne star de Dortmund pourrait être disponible pour 200 M€ en 2024 et 175 M€ en 2025. Ce qui n'a pas échappé au Real Madrid, où Florentino Pérez l'apprécie. Toutefois, son cas pose un sacré casse-tête à la direction espagnole. En effet, Endrick, qui devrait arriver dans 1 an et demi, a posé une condition importante à sa venue, à savoir ne pas avoir de concurrent direct. Avec Haaland, il aurait moins de temps de jeu. Malgré tout, les Merengues ne ferment pas la porte à Haaland. Et avec les déclarations de son paternel, nul doute qu'à Madrid comme ailleurs, on a bien entendu le message.