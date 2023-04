PSG : Christophe Galtier a bien déposé plainte

La suite après cette publicité

Visé par de lourdes accusations de racisme la semaine dernière, Christophe Galtier avait indiqué par le biais de son avocat qu’il porterait l’affaire auprès de la justice. Ce vendredi, RMC confirme que les plaintes du technicien français ont bien été déposées auprès du procureur de la République de Paris. Désormais, le magistrat en charge de l’affaire aura trois mois pour donner suite à la plainte.

«Désormais, nous avons l’espoir que le magistrat ait la même célérité que son collègue de Nice qui a ouvert une instruction, a indiqué Me Olivier Martin à RMC Sport. Christophe Galtier est à disposition de l’un et de l’autre pour répondre, si besoin aux questions afin que l’instruction aille le plus vite possible pour faire cesser les accusations calomnieuses.» RMC précise par ailleurs que les plaintes déposées par l’entraîneur du PSG cibleraient son ancien directeur sportif à Nice Julien Fournier, Romain Molina, Daniel Riolo et X, pour diffamation et mise en danger par diffusion d’informations.

