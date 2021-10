Barça : Ansu Fati savoure sa prolongation

Ansu Fati devrait rester au Barça pour longtemps encore. Avec un contrat qui va maintenant jusqu'en 2027 et une clause libératoire d'un milliard d'euros, l'avenir du prodige espagnol va bel et bien s'inscrire en Catalogne. Au micro de Barça TV, l'attaquant de 18 ans, fraîchement revenu de blessure, a partagé sa joie.

« Je suis très heureux de pouvoir rester dans ce club que j'aime tant, je suis très reconnaissant pour l'opportunité qu'ils me donnent, c'est un jour très heureux pour ma famille et moi. C'est pour ça que j'ai travaillé autant toutes ces années, le club m'a donné l'opportunité de rester, je dois lui rendre maintenant. Je veux m'améliorer et essayer de tout gagner », a déclaré l'international ibérique. De quoi faire plaisir aux supporters barcelonais !