BL : le Borussia Dortmund s’impose face à Stuttgart

Le Borussia Dortmund poursuit son parcours sans faute en Bundesliga avec un quatrième succès en autant de rencontres. Sur la pelouse de Stuttgart, le BvB s’est imposé sur la plus petite des marges (0-1) au terme d’un match longtemps fermé. La lumière est finalement venue de Beier à la 70ᵉ minute, opportuniste sur un service de Bellingham après une erreur de relance de la défense adverse.

La suite après cette publicité

Grâce à ce sans-faute et 12 points pris sur 12 possibles, le club de la Ruhr s’installe seul au sommet du classement, comptant deux longueurs d’avance sur le Bayern Munich et Fribourg. En revanche, la soupe à la grimace continue pour Stuttgart : battu pour la troisième fois de la saison, le club stagne à la 14ᵉ place avec seulement trois unités au compteur.