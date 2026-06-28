CdM 2026 : la sortie piquante d’un Japonais sur Neymar

À la veille du 16e de finale face au Brésil, Kento Shiogai a ouvertement relativisé l’aura de Neymar. « Ce n’est plus le Neymar d’avant. Je pense qu’aujourd’hui, nous sommes dans une bonne position », a déclaré l’attaquant devant des journalistes japonais après une séance d’entraînement des Samouraïs Bleus. Il a également nuancé la place du Brésil dans la hiérarchie mondiale actuelle, estimant que la Seleção n’est plus au même niveau qu’auparavant. « Avant, le Brésil était fort. Mais aujourd’hui ? J’ai l’image que la France est forte, et l’Argentine aussi. Concernant le Brésil, je n’en entends pas beaucoup parler ces derniers temps », a-t-il ajouté, tout en reconnaissant la dangerosité de l’adversaire et l’élan que pourrait procurer une victoire dans ce type de confrontation.

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De son côté, Carlo Ancelotti se dirige vers une première depuis sa prise de fonctions en mai 2025 : aligner le même onze de départ pour deux matchs consécutifs. À l’entraînement, le sélectionneur italien a reconduit les titulaires utilisés face à l’Écosse, avec un possible onze composé d’Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos en défense, Casemiro, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá au milieu, ainsi que Rayan, Matheus Cunha et Vinícius Jr en attaque selon ESPN.