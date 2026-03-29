CdM 2026 : un autre énorme enjeu se dessine pour l’Italie

À deux jours de Bosnie-Italie, l’enjeu pour la Nazionale ne se limite pas au terrain. Une qualification pour la Coupe du Monde 2026 représenterait environ 30 millions d’euros pour la Fédération italienne. Les contrats de sponsoring de la fédération incluent en effet des pénalités automatiques en cas d’échec dans les éliminatoires, estimées à près de 9,5 millions d’euros. À cela s’ajoutent les opportunités commerciales liées à la participation au tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un marché particulièrement stratégique pour l’équipementier Adidas, partenaire technique de la sélection italienne jusqu’en 2030, qui compte sur l’énorme diaspora italo-américaine. Avec la hausse potentielle des ventes de maillots, de nouveaux accords commerciaux et l’exposition internationale, la qualification pourrait générer près de 10 millions d’euros supplémentaires pour les caisses fédérales.

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La FIFA garantit également une prime minimale de participation d’environ 10,5 millions de dollars (près de 9 millions d’euros), avec des montants qui augmentent selon le parcours dans le tournoi. Dans un budget fédéral établi avec prudence par le président Gabriele Gravina, l’absence de qualification aurait donc un impact financier direct. C’est tout le contexte du déplacement décisif de la Squadra Azzurra en Bosnie pour remettre l’Italie sur la scène mondiale après les deux dernières Coupes du Monde manquées. Au-delà de l’aspect sportif, l’avenir économique de la sélection se joue aussi dans ce match crucial, à l’heure où le Calcio s’écroule économiquement.