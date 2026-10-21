Bayern Munich - Arsenal : les notes du match

Ce mercredi, la 3e journée de la Ligue des Champions nous offrait un sacré duel entre le Bayern Munich et Arsenal. À domicile, le Rekordmeister voulait rebondir après un match nul 3-3 contre le Viking FK. De son côté, Arsenal voulait enchaîner après des victoires contre Naples (1-0) et Lille (3-0). Pour cette rencontre, le Bayern Munich devait faire sans Jamal Musiala, Joshua Kimmich et Michael Olise. Le Rekordmeister optait pour un 4-2-3-1 avec Kim Min-Jae aux côtés de Dayot Upamecano en défense. Tom Bischof épaulait Aleksandar Pavlovic au milieu. Devant, Harry Kane était soutenu par Serge Gnabry, Ismael Saibari et Alphonso Davies. Pour les Gunners, c’était plutôt du classique avec un alléchant trio Martin Odegaard, Declan Rice et Bruno Guimarães au milieu. Devant, Kai Havertz était épaulé par Bukayo Saka et Noni Madueke.

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Et le moins que l’on puisse dire c’est que le début de match allait être marqué par la sortie précoce de Bukayo Saka. Remuant dans son couloir droit, l’ailier anglais s’est blessé au niveau du quadriceps gauche et a laissé sa place à Eberechi Eze (10e). Un coup dur pour les Gunners mais qui n’allait pas perturber les plans de l’équipe de Mikel Arteta. Le tempo montait et c’est le Bayern Munich qui se procurait la première grosse occasion. En contre, Ismael Saibari décalait sur la droite de la surface Serge Gnabry dont la lourde frappe était repoussée par David Raya (22e). Un arrêt décisif puisque juste derrière Martin Odegaard ouvrait vers la gauche de la surface et Eberechi Eze - bien couvert par Josip Stanišić - ajustait Manuel Neuer d’un tir croisé (1-0, 26e).

D’un but à l’autre

Un coup au moral pour le Bayern Munich qui avait du mal à relever la tête. Pour autant, il fallait un éclair de génie et il allait sortir du pied d’Harry Kane. D’une merveille de ballon en profondeur, il lançait Alphonso Davies qui fonçait au but pour crucifier David Raya (1-1, 35e). Et les Allemands avaient même l’occasion de passer devant avec une frappe d’Harry Kane mais Ezri Konsa le contrait de justesse (41e). En seconde période, on démarrait tambour battant et Arsenal était proche de reprendre l’avantage sur un corner de Declan Rice côté gauche. Au second poteau, la tête de Bruno Guimarães était repoussée de justesse par Manuel Neuer sur sa ligne (48e). Puis Eberechi Eze faisait la différence sur la gauche de la surface avant de se heurter à Manuel Neuer (54e).

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Le Bayern Munich n’était pas en reste et sur un centre de Konrad Laimer côté droit, Harry Kane décochait une frappe qui était repoussée par la main de Jurriën Timber. L’attaquant anglais ne laissait pas passer sa chance et allait marquer d’un tir assuré sur la gauche du but (2-1, 61e). Arsenal tentait de réagir et multipliait les initiatives. Profitant des coups de pied arrêtés pour amener le danger, les Gunners faisaient reculer le Bayern Munich. Mais ce n’était que temporaire puisque les Allemands retrouvaient de la maîtrise et Luis Diaz obligeait David Raya à une horizontale (76e). Et pourtant, Arsenal allait revenir. Côté droit, Declan Rice s’appuyait dans la surface sur Viktor Gyökeres avant d’ajuster Manuel Neuer (2-2, 82e). Jurriën Timber tentait une dernière frappe que Manuel Neuer claquait au-dessus de son cadre (90e +1). Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul prolifique (2-2). Arsenal se retrouve septième avec 7 points et le Bayern Munich est quatorzième avec 5 points.

L’homme du match : Kane (8) : des numéros 9 aussi complets, créateurs et finisseurs, le football nous offre de moins en moins, alors apprécions-le. Toujours porté par le sens du collectif, il aurait pu boucler sa partition avec au moins 3 passes décisives. Il y a cette ouverture phénoménale pour le but de Davies (35e), mais parlons aussi de ce 6 mètres proche de finir en action de but (20e), ou de cette offrande pour Saibari (22e). Il est officiellement devenu la première bête noire d’Arsenal en inscrivant un 16e but face aux Gunners, sur penalty (61e).

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Bayern Munich

- Neuer (5) : le Neuer des grandes années aurait sans doute réalisé l’exploit de s’interposer devant Eze, mais pas celui de 2026. Il est battu sur la seule frappe cadrée adverse de la première mi-temps, pas hors d’atteinte même si c’est évidemment plus facile à affirmer après coup (25e). Il réalise en revanche un arrêt précieux devant Guimarães (48e). La légende allemande a parfois manqué d’autorité dans la gestion des phases arrêtées, et peut sûrement (encore) faire mieux sur la frappe croisée de Rice (82e).

- Laimer (3) : les torts sont partagés sur le premier but anglais, mais il a sa part de responsabilité. L’Autrichien se laisse surprendre avec une naïveté coupable sur la longue passe d’Odegaard (25e) et il frôle le contre son camp d’une tête mal maîtrisée sur corner (42e). Il n’a remporté aucun de ses 5 duels en première période et Eze lui a donné le tournis au retour des vestiaires. Il est l’auteur de la passe pour Kane menant au penalty du 2-1 (61e).

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- Upamecano (7,5) : gagner un duel face au Français demande bien plus que de la volonté, et il l’a encore montré ce soir. Impactant, dominant, tentaculaire, il n’a pas laissé de miettes à Kai Havertz. Il est en revanche battu, avec Laimer, sur la longue ouverture d’Odegaard menant à l’ouverture du score (25e). Un sauvetage sur sa ligne après une parade de Neuer (47e), et il est mis en échec par Raya après une incroyable percée (49e). Toujours là pour intervenir dans les moments brûlants.

- Kim (6) : préféré à Tah comme face à Leipzig, le Sud-Coréen a rendu une copie plus que propre. Intraitable dans les duels, il s’est aussi affirmé comme un relais fiable à la première relance. Remplacé par Tah à la mi-temps (4), pas vraiment impérial. Bien qu’armé physiquement, l’international allemand n’a pas toujours rassuré sur les coups de pied arrêtés adverses. Il doit aussi être plus saignant devant Gyökeres sur le but de Rice (82e).

- Stanišić (3) : il est à la ramasse en couvrant naïvement Eze sur l’ouverture du score (25e), et a franchement été mis en difficulté tout le reste de la rencontre. Souvent en retard ou à la limite dans les duels, il n’a pas inspiré la sérénité, et le terme est faible. Une intervention précieuse après la pause, mais toujours ces limites avec le ballon. C’est la paire de latéraux qui est passée au travers ce soir.

- Bischof (5) : titulaire en l’absence de Joshua Kimmich, endeuillé, le milieu de 21 ans n’a pas encore donné matière à réflexion à son entraîneur pour les prochaines rencontres. Il ne réalise pas un mauvais match, loin de là, mais il n’a non plus pris énormément de risques dans son jeu avec ballon même quand l’occasion pouvait s’y prêter. Un match convenable.

- Pavlovic (6) : il a fluidifié le jeu par ses transmissions et a constamment cherché à mettre du rythme. De la justesse dans ses choix, une lecture des espaces qui lui a permis de se sortir de situations parfois compliquées, et il a gratté des ballons au prix d’un pressing souvent coordonné.

- Gnabry (4) : ce rendez-vous avait une saveur particulière pour lui, l’ancien joueur d’Arsenal, mais il n’a pas su être à la hauteur de l’évènement. Souvent à l’envers dans ses choix (il a parfois opté pour la solution individuelle alors que le jeu demandait autre chose), il a aussi caviardé une action en or après un décalage de Saibari (22e). Il doit être plus patient avant de servir Saibari, hors-jeu (48e). Il n’a pas marqué les esprits en l’absence de Michael Olise, suspendu. Remplacé par Lennart Karl (68e)

- Saibari (4) : un très bon décalage presque décisif pour Gnabry en début de rencontre (20e), puis plus grand-chose après ça. Il s’est rendu coupable d’un taux de déchet important, a peiné à s’intégrer dans les circuits de passe, et il a aussi fait preuve de maladresse dans le dernier geste comme sur ce face à face non cadré avec Raya (48e). Remplacé par Luis Diaz (68e), peu en vue jusqu’à sa blessure. Remplacé par Sapoko Ndiaye (90e).

- Davies (7,5) : une très grosse activité, beaucoup d’efforts pour venir prêter main forte à Stanisic, des débordements, puis ce but pour récompenser tous ses efforts (35e). Trouvé dans la profondeur, il ajuste Raya d’un plat du pied droit clinique. Sa connexion avec Kane a plutôt bien marché, comme sur ce relais en seconde période qui abouti à ce petit pont sur Declan Rice. Remplacé par Brown (85e).

- Kane (8) : voir ci-dessus

Arsenal

- Raya (7) : considéré parmi les meilleurs gardiens du monde, l’Espagnol a rappelé pourquoi il jouissait d’une telle réputation à la 19e minute. À bout portant face à Gnabry, il s’est parfaitement couché pour empêcher l’ouverture du score et sauver les Gunners. Difficile, en revanche, de lui reprocher quoi que ce soit sur l’égalisation bavaroise : lancé en un contre un, Alphonso Davies a remporté son duel face au portier espagnol (1-1, 35e). Toujours aussi décisif, il a sorti un nouvel arrêt réflexe face à la tête à bout portant de Dayot Upamecano, repoussant le danger avec autorité. Ensuite, il n’a rien pu faire sur le penalty de Harry Kane, qui l’a pris à contre-pied pour donner l’avantage au Bayern (61e). Trois arrêts ce soir.

- Calafiori (4,5) : l’Italien a failli faire basculer la rencontre à deux reprises. D’abord sur corner, à la 19e minute, avec une reprise du pied droit qui n’a malheureusement pas trouvé le cadre. Puis juste avant la pause, lorsque sa tentative a frôlé le poteau bavarois. Deux situations qui témoignent de sa capacité à se projeter et à peser offensivement. S’il n’a été que très peu sollicité sur son côté par Gnabry, l’Italien n’a pas non plus été particulièrement rassurant dans l’ensemble. Il a davantage participé au jeu, sans pour autant se montrer irréprochable dans son couloir.

- Gabriel (6) : indiscutable dans la défense londonienne, l’ancien Lillois a encore répondu présent. Titulaire à chaque match depuis le début de la saison, le Brésilien a affiché une nouvelle fois sa puissance et son autorité dans les duels. Son intervention rugueuse sur Alphonso Davies dans la surface, à la 17e minute, illustre parfaitement son agressivité défensive et sa volonté de ne rien laisser passer. Il a été sérieux et appliqué encore lors du second acte, mais n’a rien pu faire sur les buts du Bayern.

- Konsa (4) : installé à droite de la charnière centrale depuis son arrivée cet été en provenance d’Aston Villa, l’Anglais assure l’intérim en l’absence de William Saliba. Mais face à l’armada bavaroise, il a peiné à contenir les offensives adverses sans se mettre à la faute. Son énorme tampon sur Harry Kane à la 39e minute a surtout illustré ses difficultés à maîtriser ses interventions, qui aurait clairement pu valoir rouge. Il a livré un match moyen, marqué par des relances approximatives et surtout des interventions défensives peu rassurantes face aux attaquants bavarois.

- Timber (3,5) : la qualité de relance du Néerlandais reste une arme, à l’image de sa superbe passe cachée à la 27e minute dans le dos de la défense bavaroise pour lancer Madueke, qui aurait pu faire très mal au Bayern. Mais cette inspiration ne suffit pas à masquer ses difficultés défensives. Opposé à un Alphonso Davies particulièrement explosif, Timber a vécu une première période éprouvante, constamment mis en difficulté par la vitesse du Canadien, qui a fini par égaliser. Pas dans un grand soir, il a repoussé un tir de la main et offert un penalty au Bayern, transformé par Harry Kane pour donner l’avantage aux Bavarois (2-1, 610e).

- Rice (7) : le milieu anglais a encore été l’un des moteurs d’Arsenal. Omniprésent à la récupération, il a multiplié les retours défensifs pour compenser les espaces laissés par ses partenaires, tout en maintenant une activité considérable dans l’entrejeu. Sa qualité de jeu long a également permis aux Gunners de se projeter et de varier leurs sorties de balle. Dans un milieu soumis à l’intensité bavaroise, Rice a apporté le volume nécessaire pour ressortir le ballon. Si ça lui arrive rarement, Rice a été humilié par Alphonso Davies, venu le défier balle au pied et lui glisser un petit pont magnifique (71e). Vexé, il a parfaitement réagi en concluant une magnifique action collective pour crucifier Neuer et égaliser à la 80e minute (2-2).

- Bruno Guimarães (5) : le Brésilien a eu l’occasion de donner de l’air à Arsenal sur corner, à la 29e minute, mais sa reprise du pied gauche a manqué de précision alors qu’il était bien placé pour doubler la mise. Moins juste techniquement que ses deux compères du milieu, il a accumulé les approximations, à l’image de sa passe complètement manquée à la 34e minute. Un déchet d’autant plus regrettable que le Bayern a égalisé dès l’action suivante. L’ancien de l’OL s’est bien rattrapé défensivement devant Saibari quelques minutes avant la pause. Il a ensuite été écœuré par Neuer, qui a repoussé sur sa ligne sa tête parfaitement placée (47e). Il a été remplacé par Lewis-Skelly à la 68e.

- Ødegaard (6,5) : comme souvent, le capitaine londonien a encore démontré toute l’étendue de sa palette technique. Sa passe exceptionnelle, traversant le terrain pour trouver Eberechi Eze sur l’ouverture du score, résume à elle seule sa vision du jeu et sa capacité à créer des décalages. Dans un match où les espaces ont été plutôt rares, le Norvégien a su faire parler sa qualité de transmission pour débloquer la situation. Encore très juste techniquement lors du second acte, il n’a pas perdu un ballon et a poussé le Bayern à la faute (56e). Encore très bon ce soir, il a été remplacé par Mikel Merino à la 89e.

- Madueke (5) : de nouveau titularisé après son but victorieux contre Nottingham Forest, l’Anglais avait débuté sur l’aile gauche face à Laimer avant de basculer à droite après la sortie sur blessure de Saka. Un changement de côté qui ne l’a pas empêché de faire valoir sa qualité technique et sa capacité à remonter le ballon. Ses prises de balle et ses accélérations ont permis à Arsenal de gagner du terrain, tandis que son duel remporté à la 33e minute pour obtenir une faute a offert un peu de répit aux siens. Toutefois, il a peu à peu disparu au fil de la rencontre et n’a jamais réussi à prendre le dessus sur Alphonso Davies dans son couloir. Il s’est néanmoins rattrapé défensivement à la 72e minute en stoppant net le Canadien, qui s’apprêtait à pénétrer dans la surface d’Arsenal.

- Saka (non noté) : aligné sur l’aile droite, l’attaquant de 25 ans n’a pas eu le temps de peser sur la défense bavaroise. Après une passe appuyée à la 8e minute, il a ressenti une gêne et a immédiatement dû céder sa place à Eberechi Eze (7). Son remplaçant n’a pas tardé à se distinguer : parfaitement servi par Ødegaard, il a conclu du pied gauche pour tromper Manuel Neuer et ouvrir le score (1-0, 26e). Ensuite, il s’est joué de Konrad Laimer d’une jolie virgule pour obtenir un corner à la 46e minute. Parmi les principales menaces offensives d’Arsenal, il a encore fait parler son explosivité à la 64e minute en éliminant Konrad Laimer d’un coup de rein pour obtenir un coup franc très dangereux.

- Havertz (3,5) : assez largement préféré à Viktor Gyökeres cette saison, l’ancien du Bayer Leverkusen a connu une entame compliquée. Sa grosse faute sur Stanišić dès la 13e minute lui a valu le premier carton jaune de la rencontre, un avertissement qui a rapidement placé l’Allemand sous pression. Dans l’ensemble, Kai Havertz n’a pas réussi à peser sur la défense du Bayern et s’est montré très discret en premier période. Il a été remplacé par Viktor Gyökeres à la 68e. Le Suédois a été peu vu, mais rentabilise son entrée avec sa remise décisive sur le but de Rice (82e).