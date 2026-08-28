Le FC Barcelone déclenche un scandale monumental en Espagne

Hier, le FC Barcelone accueillait l’Athletic au Camp Nou. Vainqueurs 2 buts à 0, les Blaugranas ont rejoint le Real Madrid en tête du classement de la Liga. Cependant, le club catalan fait aujourd’hui polémique dans toute l’Espagne. La raison ? L’absence d’hommage rendu aux joueurs champions du monde. Un événement qui n’est pas passé inaperçu puisque plusieurs éléments présents sur la pelouse catalane étaient concernés. Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo et Rodri côté Barça, et Unai Simon, Aymeric Laporte et Nico Williams côté basque.

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En 2010, lors du premier sacre mondial de la Roja, le Barça avait rendu un hommage minimaliste à ses champions du monde en les faisant entrer en dernier sur la pelouse du Camp Nou lors du trophée Gamper. Mais cette fois, pas d’hommage. Selon Sport, le Barça estime que les faits qui se sont produits à Elche (un policier a agressé un fan du Barça et lui a retiré son Estelada, le drapeau catalan) l’a poussé à annuler l’hommage. En clair, le club présidé par Joan Laporta a eu peur qu’un hommage rendu à l’Espagne provoque des remous en tribunes. Un acte sur fond politique qui a relancé les tensions entre Catalans et l’autorité centrale espagnole. Des tensions qui se sont confirmées aux abords du stade avec des banderoles contre la sélection nationale : « Cette sélection n’est pas la nôtre », des drapeaux de l’Espagne brulés et des chants : « on veut l’indépendance. »

Des conséquences pour le Mondial 2030 ?

Ce matin, l’Espagne s’est donc réveillée avec une nouvelle polémique, car beaucoup regrettent que cette décision politique ait primé sur un seul hommage footballistique. « Onze joueurs sur les 26 étaient là ! Quelqu’un a demandé aux jeunes qui jouent au Barça s’ils sont indépendantistes ? On a posé à la question à Pedri qui vient des Canaries ? A Gavi qui est Andalou ? Laporte a trouvé une excuse, il ne voulait pas organiser d’hommage. C’est un manque de respect à la sélection nationale », s’est emporté le journaliste de AS, Tomas Roncero, sur le plateau de l’émission El Chiringuito. « Il y a des Catalans qui se sentent espagnols et d’autres qui veulent l’indépendance. Les deux postures sont respectables. Mais c’est mal qu’une partie impose ses choix à l’autre et cette fois, ce sont les indépendantistes qui ont gagné. Laporta s’est mis du côté avec ceux qui veulent rompre la magie et utiliser le football pour se plaindre de ce qu’il s’est passé à Elche. J’ai soutenu Laporta mais aujourd’hui, il n’est plus le président des Catalans. Aujourd’hui, c’est le président des Culés indépendantistes », a ajouté le présentateur vedette du show, Josep Pedrerol.

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Et les joueurs du Barça dans tout ça ? Peu d’entre eux se sont exprimés à ce sujet. Et ceux qui l’ont fait ont choisi leur camp. « C’est une décision du club de ne pas organiser cet hommage. Je trouve cela bien, compte tenu de ce qui s’est passé à Elche, car c’est quelque chose qui ne doit plus jamais se reproduire. Ce recours excessif à la force ne doit plus avoir lieu. Le club a publié un communiqué », a déclaré le défenseur Pau Cubarsi à la chaîne Esport3, imité par son coéquipier Joan Garcia. « Nous, les joueurs, nous sommes aux côtés du club, même si nous n’avons pas vraiment notre mot à dire dans ce genre de choses, mais la décision prise par le club… nous la soutenons à fond. » Reste que cet événement pourrait avoir des conséquences à moyen terme. À l’heure où l’Espagne et le Maroc se disputent l’organisation de la finale 2030, Barcelone rêve toujours d’accueillir le match au Camp Nou. Mais Josep Pedrerol, est désormais très pessimiste pour la cité catalane. « Le maire de Barcelone est en train de réaliser de gros efforts pour organiser la finale de la Coupe du Monde. Avec ce qu’il s’est passé, c’est terminé. Quand on renonce à organiser un hommage aux champions du monde, le maire peut oublier tout ça. »