OM - LOSC : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'OM est dans la tourmente. Alors que Pablo Longoria tente de renforcer l'effectif cet hiver, et c'est bien parti avec l'arrivée de Cédric Bakambu notamment, les Phocéens viennent d'être interdits de recrutement pendant deux mercatos par la FIFA. Mais ce soir, les Marseillais devront se concentrer sur le duel face au LOSC afin de continuer sur leur bonne dynamique actuelle.

Troisièmes à trois points de Nice mais avec deux matchs de moins que les Aiglons, les troupes de Jorge Sampaoli peinent paradoxalement un peu à obtenir des succès à la maison, eux qui sortent d'un nul face à Reims et une défaite contre Brest devant leur public. De son côté, Lille, bien que seulement dixième au classement, sort de deux victoires loin de ses terres.

Très peu d'absents

Pour ce duel, Jorge Sampaoli peut compter sur tout le monde à l'exception de ses deux joueurs présents à la CAN, Dieng et Gueye. Pau Lopez sera présent dans les buts, avec le trio Peres, Caleta-Car et Saliba devant lui. Gerson et Kamara composeront l'entrejeu avec Payet et Guendouzi à des positions légèrement plus avancées. Harit et Ünder occuperont les flancs, alors qu'Arkadiusz Milik sera la référence offensive de l'équipe phocéenne.

En face, Jocelyn Gourvennec est lui privé de Yazici, mais peut aussi sortir une belle équipe, à commencer par Grbic dans les buts. Celik et Reinildo seront les latéraux lillois ce soir, avec Fonte et Botman en charnière centrale. André et Sanches formeront l'entrejeu, avec Gomes et Bamba sur les ailes. David et Yilmaz tenteront de faire mal à l'arrière-garde marseillaise.