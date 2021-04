Serie A : la Juventus s'accroche au podium, Naples suit, la Lazio à l'arrachée

L'AC Milan ayant fait le boulot à Parme (1-3) hier soir, l'Inter ayant enchaîné un onzième succès de suite face à Cagliari (1-0) plus tôt dans l'après-midi, les poursuivants devaient suivre le rythme. A 15h, la Juventus, Naples et la Lazio étaient sur le pré. Troisième, la Vieille Dame recevait le Genoa (13e) et prenait tout de suite le contrôle des opérations. Le Suédois Dejan Kulusevski ouvrait le score d'une jolie frappe du gauche après un sublime travail d'élimination de Juan Cuadrado (1-0, 5e) et Alvaro Morata doublait la mise en profitant d'un tir de Cristiano Ronaldo repoussé par le poteau (2-0, 22e). Dans le deuxième acte, Gianlucca Scamacca réduisait l'écart au score de la tête sur un corner, profitant d'une glissade de Matthijs de Ligt (2-1, 49e). Mais à peine entré en jeu (68e), Weston McKennie partait dans le dos de la défense et redonnait de l'air aux Bianconeri (3-1, 70e). La Juve revient à un point de l'AC Milan.

Autre club génois, même issue. A Gênes, installée en milieu de tableau la Sampdoria a subi la loi de Naples (0-2). C'est l'Espagnol Fabian Ruiz qui a permis aux Partenopei de prendre les devants. Servi par Zielinski, sa frappe pied gauche déclenchée devant la surface ne laissait aucune chance à Emil Audero (0-1, 35e). En fin de deuxième acte, après que le Norvégien Morten Thorstby se soit vu refuser le but de l'égalisation (75e), c'est l'ancien Lillois Victor Osimhen qui bien lancé dans la profondeur par Dries Mertens a assuré le succès napolitain (0-2, 87e). Le Napoli prend la 4e place à l'Atalanta, qui affronte la Fiorentina plus tard dans la journée. A Vérone, la Lazio s'est elle longtemps cassée les dents. Mais grâce à un but de Milinkovic-Savic dans le temps additionnel, elle enchaîne une quatrième victoire de rang face à l'Hellas (0-1, 90e+2). Les Biancocelesti ne sont qu'à quatre points de la C1, avec un match en retard.

Le classement de Serie A.

Les résultats de la 30e journée de Serie A :

Hellas 0 - 1 Lazio : Milinkovic-Savic (90e+2) pour la Lazio.

Juventus 3 - 1 Genoa : Kulusevski (5e), Morata (22e), McKennie (70e) pour la Juventus ; Scamacca (49e) pour le Genoa.

Sampdoria 0 - 2 Naples : Fabian Ruiz (35e), Osimhen (87e) pour Naples.