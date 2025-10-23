Un club lâche l’affaire pour Endrick

«Palmeiras devrait faire une proposition, un projet». Le père d’Endrick, Douglas Sousa, avait récemment mis du baume au cœur des supporters du Verdão en laissant penser que son fils pourrait être tenté par un retour dans son club formateur à cause de sa situation compliquée au Real Madrid. Depuis, le soufflet est retombé.

Si Endrick va bien chercher à se faire prêter cet hiver pour avoir plus de temps de jeu, ESPN Brésil assure que Palmeiras n’a pas cherché à approfondir l’hypothèse d’un retour de son ex-buteur star. La raison est simple : le club basé à São Paulo attend le retour de blessure de Paulinho et compte plus que jamais sur Vitor Roque, jugé intransférable en janvier.