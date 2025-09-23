Benfica : le grand retour de José Mourinho au Portugal fait déjà sensation

25 ans après, José Mourinho retourne là où tout a commencé. Licencié de son poste de coach de Fenerbahçe après une élimination en barrages de la Ligue des Champions contre Benfica, le technicien portugais de 62 ans a rebondi du côté des Aguias après la défaite 3-2 du club portugais contre Qarabag en C1. Bruno Lage a rendu son tablier, directement repris par le Special One. « J’ai eu tort d’aller à Fenerbahçe. Ce n’était pas mon niveau culturel. Ce n’était pas mon niveau en termes de football, ce n’était tout simplement pas à ma hauteur. Évidemment, j’ai tout donné jusqu’au dernier jour. Évidemment, j’ai aussi dû faire mon deuil, comme Bruno Lage le fait certainement en ce moment, car personne n’aime partir, mais entraîner Benfica, c’est revenir à mon niveau, et mon niveau, c’est d’entraîner les plus grands clubs du monde. J’ai entraîné les plus grands clubs du monde dans différents pays. Cependant, j’ai fait un mauvais choix. Je ne connais pas le mot exact en portugais, parfois, il m’échappe, mais c’est comme "pas de regrets" », expliquait-il en critiquant son ancien club Fenerbahçe au moment de sa présentation.

La suite après cette publicité

Une sortie digne de la maîtrise du verbe légendaire de José Mourinho qui lance un nouveau défi dans sa carrière riche. Celui qui s’est révélé du côté d’un rival, le FC Porto, où il a remporté la Ligue des Champions 2004 est néanmoins conscient que les sorties médiatiques ne cacheront pas éternellement des résultats décevants et qu’il faudra se montrer performant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas manqué ses débuts. Ce samedi contre AVS, son équipe a tenu son rang en s’imposant largement 3-0 avec des buts de Georgiy Sudakov, Vangelis Pavlidis et Franjo Ivanovic. Un clean-sheet, trois offensifs qui marquent et un retour à la deuxième place à cinq points du leader, le FC Porto (avec un match en moins), Benfica et José Mourinho démarrent leur union de la meilleure des manières. « C’est incroyable ! C’est un entraîneur que je suis depuis longtemps, depuis que je suis enfant. J’ai grandi en regardant le football, et travailler avec lui est un rêve devenu réalité. Je dois écouter ce qu’il a à dire, et j’apprendrai beaucoup, bien sûr. Je suis très heureux de travailler avec lui », confiait à Benfica TV le jeune ailier norvégien Andreas Schjelderup après la rencontre.

La suite après cette publicité

José Mourinho laisse personne indifférent

Autre joueur qui découvre la méthode José Mourinho à Benfica, Antonio Silva était aussi aux anges au micro de Benfica TV : « tout le monde connaît la qualité que l’entraîneur Mourinho apporte à ses équipes. Je pense que c’est avant tout dû à sa mentalité de gagnant, après avoir joué pour de nombreux clubs et gagné partout, et je pense que c’est ce qu’il peut apporter à notre équipe. » Et l’effet José Mourinho se fait déjà ressentir. Proche de tout le monde dès son arrivée, il s’est distingué par une sortie forte dans le vestiaire à la mi-temps du match contre AVS : « gagner à Benfica c’est magnifique, jouer à Benfica est difficile, perdre à Benfica est difficile. Gagner à Benfica est absolument merveilleux. Nous avons parlé, nous avons beaucoup parlé. Maintenant il est temps de rentrer sur le terrain et les battre. La seule chose qui compte dans ce club et d’avoir les trois points et gagner des titres. Un pour tous, tous pour un, Benfica. » Attendu pour son leadership et sa faculté à mener des hommes vers des trophées, José Mourinho a gagné partout ou presque. Mis à part Fenerbahçe, Tottenham, Leiria et donc Benfica, il tentera de réparer cette anomalie avec les Aguias et il le fera avec sa méthode.

Il a modifié quelques routines avec l’ouverture des 15 premières minutes d’entraînement aux médias ou le passage des conférences de presse de 13h30 à 15h. Déjà très complice avec les médias qu’il a gentiment chambrés avec humour au moment de l’entraînement collectif vendredi dernier : « si vous vous comportez bien, vous pouvez revenir. Si vous vous comportez mal… », José Mourinho reçoit déjà beaucoup d’amour des supporters. L’artiste João Carvalheiro ayant immortalisé son retour avec une fresque représentant le coach portugais avec un aigle, l’emblème de Benfica et l’Estadio da Luz. De plus l’impact du retour de José Mourinho dépasse le cadre du Benfica, de Lisbonne et du Portugal. Ancien joueur des Aguias désormais à Manchester City, Ruben Dias est très excité du retour du Special One au pays et lui a souhaité de la réussite : « c’est évidemment mon club de cœur, depuis tout petit et pour toujours. Je souhaite évidemment beaucoup de succès à tous les deux, à mon Benfica et à M. José Mourinho. J’espère qu’ils seront heureux ensemble. » Ancien coach du rival de Benfica, le Sporting CP même s’il a évolué comme joueur à Benfica, Ruben Amorim s’est aussi exprimé. Censé représenter l’avenir du football portugais et la relève de José Mourinho, l’actuel coach de Manchester United a aussi eu des mots pour lui : « c’est le meilleur coach portugais et ça ne changera pas. C’est toujours une personne très spéciale dans notre vie, dans notre football, mais aussi dans le monde. Il a ouvert les portes pour nous tous les coachs portugais et je ne serais peut-être pas ici sans José Mourinho. Je pense que ce sera du plaisir pour vous au Portugal et profitez-en. » L’arrivée de José Mourinho à Benfica fait déjà son petit effet.