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Pays-Bas, van der Vaart : «tous les Marocains qui ne sont pas assez bons ici vont jouer pour le Maroc»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rafael van der Vaart se lâche sur Cody Gakpo. @Maxppp

Le débat des binationaux faits souvent parler et l’émission hollandaise Studio Voetbal s’est récemment penchée sur la question avec le choix fait récemment par certains joueurs comme Rayan Bounida, qui a préféré dire oui au Maroc après avoir fermé la porte à la Belgique. Une décision qui a fait vivement réagir Rafael van der Vaart. L’ancienne star de l’Ajax Amsterdam a tenu des propos très durs à l’encontre des binationaux marocains. En clair, VDV estime que très peu d’entre eux ont le niveau pour prétendre à jouer pour les Pays-Bas.

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«Je ne veux pas faire de blague, mais tous les Marocains qui ne sont pas assez bons ici (aux Pays-Bas, ndlr) vont jouer pour le Maroc», a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il estimait que seul Hakim Ziyech avait le niveau pour jouer avec la sélection batave. Avant de conclure que les Oranje n’avaient pas à s’inquiéter des Lions de l’Atlas. « Si les Pays-Bas veulent remporter le tournoi, il n’y a pas à s’inquiéter avec le Maroc ». Les Marocains apprécieront…

Pub. le - MAJ le
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